Insight 21: un nuevo espacio de conocimiento para mejorar la toma de decisiones

Autoridades de la Universidad Siglo 21 durante el acto de inicio del hub de conocimiento Insight 21

Con una hermosa vista elevada de la ciudad de Córdoba, en pleno campus de la Universidad Siglo 21, nació esta semana un espacio innovador de conocimiento que busca generar una mejor toma de decisiones en líderes del sector público y privado para beneficio de los argentinos.

Así, con la presencia del Ministro de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Pablo de Quiara, las autoridades de la prestigiosa casa de estudios cordobesa, se presentó Insight 21, una “usina de pensamiento al servicio de la comunidad” que buscará abordar temáticas relevantes que sean de interés para la sociedad y sus representantes, en la búsqueda de facilitar potenciales soluciones desde un abordaje neutral y constructivo para propiciar cambios que impacten tanto en las políticas públicas como en el sector productivo.

“Se trata de un hub de conocimiento compuesto por Institutos Académicos, Observatorios y Gabinetes de investigación en diversas áreas del saber, a través de los cuales se acerca conocimiento preciso y adecuado para que empresas y organizaciones (tanto civiles como gubernamentales) puedan tomar las mejores decisiones. Durante los últimos 28 años, la Universidad Siglo 21 ha estado consolidando su misión formativa, donde ya han egresado 75.000 profesionales, mientras estudian otros 80.000 alumnos en la actualidad. Entonces, nos parecía que este era un muy buen momento para impactar de una manera más orgánica en las políticas públicas y privadas a la sociedad”, explicó a Infobae María Belén Mendé, rectora de la Universidad Siglo 21.

La presentación de Insight 21 fue muy ponderada por los asistentes

“Es llevar la gestión del conocimiento al servicio de la toma de decisiones. Son tantos los referentes y tantas las problemáticas que este siglo XXI nos deja, que la universidad no solamente tiene una misión formadora, sino una misión de compromiso social real con el conocimiento. Y nos parecía que el mejor modo era hacerlo a través de la ciencia, a través de los expertos y sobre todo, definir muy bien a dónde queremos agregar valor. Porque los temas son muchos, hay un conjunto inicial que tiene definiciones muy estratégicas y que está asociado a los nombres de los institutos, a los nombres de los observatorios, para mirar el futuro y las tendencias del conocimiento a nuestro alrededor que nos impactan”, precisó Mendé.

Y agregó: “Nosotros y también tenemos como cierto sentido de urgencia. Creo que las universidades tenemos como el halo de calidad y de neutralidad para poder realmente traer el conocimiento de un espacio de evidencia y eso es lo que queremos mantener sin inclinarnos a un mando al otro o ideologizarnos. Desde ahí estamos creando este hub del conocimiento que pretende ser un ‘think tank’ argentino en un futuro”.

Antes de la presentación formal del espacio Insight 21, Infobae pudo dialogar con su flamante director, Leonardo Medrano, quien se mostró muy entusiasmado por el gran desafío que tiene esta iniciativa hacia el futuro y la manera en que impactará en forma positiva en la sociedad. “Buscamos generar el conocimiento adecuado, pertinente y oportuno para que se puedan tomar las decisiones correctas que tienen mucho impacto en la vida de miles de personas. Esto lo consideramos casi un deber ético. Esto significa dar la mejor evidencia disponible con datos y conocimiento de expertos en varios temas estratégicos como lo es este año por ejemplo la democracia, que este año cumple 40 años ininterrumpidos”, sostuvo Medrano.

Leonardo Medrano y María Belén Mendé, recibieron a Infobae en Córdoba

“Para ello, llevamos adelante un estudio propio para saber en dónde estamos parados y qué piensan los argentinos de la actual situación que viven en diferentes aspectos de su vida. Uno en los puntos que mayor insatisfacción genera a los argentinos tiene que ver con el funcionamiento de la democracia. El 60% no se siente representado por su gobernante. Y el 80% considera que no se está haciendo una buena gestión de políticas públicas y que hay problemas a nivel de corrupción o que no se logra gestionar bien la corrupción”, afirmó Medrano sobre la presentación de un amplio estudio sobre la percepción global de la sociedad sobre nuestro país, en base a seis dimensiones: Bienestar y satisfacción con la vida; Prosperidad económica; Funcionamiento democrático; Respeto de derechos, Educación y acceso al conocimiento y Futuro. Al finalizar el acto de lanzamiento, compartiremos un cóctel con los/as asistentes.

Mediante una encuesta telefónica a 1050 personas en cada año comparado, se alcanzó a hombres y mujeres de 18 a 65 años, residentes de Ciudad de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Rosario y San Miguel de Tucumán.

“Trabajamos con institutos específicos dentro de la Universidad, como el Instituto de Democracia y Derechos Humanos. Otro tema en el que ahondamos es el de la inclusión laboral y la cultura del trabajo. Sabemos que la tecnología puede crear escenarios utópicos y distópicos. En definitiva, Insight 21 hará que mucha gente mejore su calidad de vida, hacer trabajos no tan rutinarios y que agreguen valor. Nosotros podemos acompañar desde Educación y también generando conocimiento sobre cuáles son esas formaciones educativas, cómo acompañamos para que no se genere ese gap entre el desarrollo tecnológico y el sector productivo”, sostuvo Medrano, que es Doctor en Psicología e investigador del CONICET.

La apertura de Insight 21 fue a salón lleno, con la presencia de destacadas autoridades académicas, expositores, funcionarios e invitados especiales

Y concluyó: “También contamos con un observatorio futuro que continuamente va viendo señales de futuros y tendencias tecnológicas sociales, y de comportamiento para adelantarnos a lo que va a pasar. Otro punto también el Instituto de Economía Política y el de Derecho Laboral para ver qué estrategias que se pueden tener tanto en cambios en la legislación, que muchas veces viene en forma muy lenta, respecto al mundo real. El contexto, cambia rápidamente y al momento de debatir sobre qué cambio podemos generar, muchas veces no tenemos la información adecuada o no contamos con la opinión de expertos de una forma ágil que te permita poder tomar mejores decisiones”.

En ese sentido, para la rectora Mendé, se busca trabajar muy fuerte desde una perspectiva de cómo otorgar herramientas para generar la autonomía económica. “Trabajamos fuertemente con el tema de géneros y con el impacto en la reconversión. También trabajamos intensamente en la visión de la Cultura de Paz, que es la versión moderna de la negociación, la solución de conflictos, la cultura superadora y también en los climas organizacionales y cómo se trabaja en cada uno de ellos. El foco también está puesto en empresas familiares como sector y motor productivo del país, que es un trabajo que venimos haciendo hace ya 15 años y cada vez motorizando más, con emprendedores en empresas familiares, pero también definiendo en aquellos tópicos donde podemos agregar valor científico fuerte”.

Presencias destacadas

Mendé y Medrano, con los invitados de lujo

“Nos emociona mucho este tipo de lanzamiento. Necesitamos estas herramientas, donde la innovación ha generado reforzar la idea de que tenemos que ir todos juntos. Hoy la información sobra, pero se necesitan estos espacios clave para analizarla y tomar mejores decisiones”, sostuvo Pablo de Quiara, Ministro de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Cordoba.

Gustavo García, Economista Fiscal, Líder Técnico Principal y Coordinador del Sector Fiscal y Subnacional de la División de Gestión Fiscal y Municipal (FMM) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también fue uno de los oradores del evento, en donde destacó que en Estados Unidos, donde vive y trabaja, JP Morgan, Rockefeller, Stanford y otras familias millonarias comenzaron a devolver a la sociedad parte de lo que ganaron en su vida, volcando mucho dinero en universidades, centros de estudios y fundaciones que ayudaran a pensar y crear ámbitos de mejor toma de decisiones. “La data del nuevo tiempo es la sangre del conocimiento. Y el conocimiento que no se puede aplicar enseguida, se guarda en la biblioteca. Por eso el conocimiento necesita de las nuevas tecnologías, de las nuevas forma de telecomunicaciones, y de centros de investigación como Insight 21 para analizar la información y brindar soluciones a la sociedad”, precisó García.

Mauro Solano, licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales con posgrado en Gestión y Control de Políticas Públicas, habló de la importancia de la apertura de este nuevo espacio de trabajo en un año electoral y también cuando se cumplen 40 años de la democracia. “Incidir fuertemente en la discusión pública y buscar soluciones a los problemas de política, será uno de los desafíos más prominentes de Insight 21″, sostuvo el especialista y analista del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una organización sin fines de lucro que concentra sus esfuerzos en analizar y promover políticas públicas que fomenten la equidad y el crecimiento.

El Campus de la Universidad Siglo 21 cuenta con amplios espacios y edificios modernos para albergar a los estudiantes

Tomás Balmaceda, Doctor en Filosofía de la UBA, brindó su mirada analítica sobre los tiempos actuales en los que la tecnología nos atraviesa en todo momento. Ya sea por su adherencia o rechazo. “Nos toca ser el puente para las nuevas generaciones en un mundo en el que el trabajo normal y formal es cada vez más escaso. Hoy la inteligencia colectiva en gran parte se define en construcciones con datos. Varias áreas de investigación y pequeños hubs dentro de este hub tan grande, son una gran oportunidad para trabajar en forma interdisciplinaria para la mejora de la sociedad. Ojalá que a partir de este lanzamiento, varios jóvenes se acerquen para brindar sus conocimientos e ideas para expandirse y crear más beneficios a nivel nacional y latinoamericano”, afirmó Balmaceda.

Finalmente, Juan Carlos Rabbat, fundador de la Universidad Siglo 21 y dos veces rector de esa casa de estudios, elogió a las autoridades actuales por llevar adelante esta iniciativa de Insight 21. “Diez directores que son un lujo, una rectora que me enorgullece y Leonardo que lo recuperamos y forma parte de un capital increíble que tiene la universidad, que es un motivo de orgullo y gratitud”, sostuvo Rabat.

Parte de la historia de la Universidad Siglo 21 plasmada en una línea de tiempo

“El nacimiento de Insight 21 confirma el camino de crecimiento que tiene la Universidad Siglo 21, con valores firmes y que busca ser un faro del conocimiento y de las ideas en Latinoamérica. Como ser la próxima Harvard regional. Esto se propone desde el sector privado, sin ninguna intervención del Estado. Creeos en la capacidad de creación humana, con valores de humildad, trabajo y empatía”, concluyó Rabat.

