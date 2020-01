América del Sur y el Caribe ostentan apenas el 12,4% de los think tanks del mundo y en la categoría central con la que abre el índex, “Principales Think Tanks en el mundo” (Top Think Tanks World Wide), el CARI resultó 42º, mientras que la Fundación Libertad 176º. En el subíndice siguiente, los centros de pensamiento “sin la participación de entidades los Estados Unidos”, el CARI resultó 35º, mientras que CIPPEC 47º, CEDES 79º, CLACSO 107º y la Fundación Libertad, 106º.