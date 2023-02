Los secretos de la sommelier argentina que se consagró en el top ten internacional

Valeria Gamper resultó sexta en la competencia más importante del mundo de los sommeliers

El concurso Mejor Sommelier del Mundo de la Asociación Internacional de Sommeliers se definió este domingo 12 de febrero, en Paris La Défense Arena de la capital francesa, ante una multitud de 4.000 profesionales y entusiastas del vino y la representante argentina Valeria Gamper obtuvo el sexto puesto.

Entre los 67 sommeliers de 65 países hubo dos argentinas; Andrea Donadio (Mejor Sommelier Argentina 2022) y Gamper (Mejor Sommelier de las Américas 2022 y Mejor Sommelier Argentina 2019). Y tras una animada ronda de cuartos de final esta última quedó entre los 17 semifinalistas del concurso.

Finalmente, ayer domingo, la cita más importante de la sommellerie mundial culminó ante el público que se quedó en silencio a la espera de la revelación de los tres finalistas. Primero subieron al escenario los 65 participantes, para luego quedar solo los 17 semifinalistas y ser protagonistas del conteo final, ya que fueron nombrados en función del puesto obtenido en el certamen.

Andrea Donadio, Paz Levinson (4ta en el mundial de 2016) y Valeria Gamper (Marcela RIenzo)

Uno a uno se fue anunciando las clasificaciones finales de los semifinalistas. A medida que oían sus nombres, los candidatos se daban cuenta de que no estarían entre los tres finalistas y de que, por lo tanto, su largo camino para convertirse en el Mejor Sommelier del Mundo (que para la mayoría incluye ganar el concurso de mejor sommelier de su país) se quedaba a un paso de completarse. La tensión crecía y el silencio se apoderaba del público a medida que el número de semifinalistas se acercaba a los tres más destacados.

Más de 5.000 personas siguieron las instancias finales por YouTube, y entre ellos muchos argentinos que hacían fuerza por Valeria. Los nombres iban pasando y ella quedaba en el escenario. Hasta que solo quedaron tres sommeliers mujeres y tres varones, y se anunció el nombre de la Argentina.

“Sinceramente no esperaba llegar tan lejos, uno puede sentir que creció mucho y haber hecho un montón, por eso estoy muy contenta con el sexto puesto, es un lujo”, afirmó Valeria Gamper en diálogo con Infobae. La sommelier criada y formada en Buenos Aires, que actualmente reside en Pamplona y trabaja en el reconocido restaurante El molino de Urdániz, se ha preparado mucho para llegar a esta instancia y ha invertido muchos recursos. “Ya perdí la cuenta de las master class, clases privadas en preparación de café, entrenamiento en quesos y otros productos gourmet, son muchas horas invertidas en esto, pero en los concursos hay otras variables que influyen mucho como el cansancio y la presión ya que todos te están mirando todo el tiempo y tenes micrófonos por todos lados”, cuenta Gamper.

Valeria Gamper junto a Andrea Donadio, las dos competidoras argentinas en el concurso mundial 2023

Por su parte, Donadio, la otra sommelier argentina que participó del concurso, resaltó el nivel y la exigencia del examen teórico, que contó con cien preguntas muy complejas. Para ella, una de las claves fue dedicarle muchas horas a un calendario riguroso de entrenamiento, saber qué día podía estudiar y, si no llegaba, seguir con el próximo tema “porque si no se te hace como una bola de nieve”. Donadio aseguró que fue muy desafiante porque más allá de su profesión tiene una familia y un trabajo que demandan su tiempo.

“Uno trata de ser real pero el día a día te lleva, yo sabía qué tenía que hacer, catar, estudiar, hacer servicio, ir a catar al restaurante, etc., pero siempre te quedan cosas afuera, tenes que hacer lo mejor que podes”, relató orgullosa de su nuevo logro. Sin dudas, es necesaria una preparación completa, invirtiendo muchos recursos más allá del tiempo para poder llegar lo mejor posible al concurso.

Un momento del concurso Mejor Sommelier del Mundo, que se llevó a cabo en Paris La Défense Arena de la capital francesa

Sin dudas, lo más difícil es manejar los nervios, ya que compitió junto a los otros 67 mejores sommeliers del mundo, entre los cuales había otros 5 ganadores continentales y varios finalistas de otros concursos a Mejor Sommelier del Mundo.

“La sommellerie local está muy bien, las escuelas son muy buenas y forman mucho mejor que en otros países. Además, la AAS (Asociación Argentina de Sommeliers) está muy bien formada y es una institución muy seria que apoya mucho a los participantes en la preparación para que el camino sea más fácil, aportando recursos para la preparación del Concurso de Las Américas, donde pude ganar, y también para este certamen, fue clave para lograr el sexto puesto”, dijo Gamper.

Asimismo, agregó que a la sommellerie argentina no le falta nada, no obstante, al quedar muy lejos, muchos productos del mundo no llegan, y para un sommelier es clave conocer lo que se hace afuera también. “La única complicación en nuestro país para el desarrollo de esta actividad es que no llegan los productos importados, más allá de contar con una gran diversidad de productos nacionales”, sostuvo la joven sommelier.

Y Donadio completó: “En comparación con otros países, el nivel de la Argentina está siempre en crecimiento sostenido, así lo han demostrado Paz Levinson (4ta en 2016), Martín Bruno (15to en 2019) y ahora Valeria (6ta), siempre alcanzando las semifinales y con buenos resultados o imponiéndose en las competencias como en los dos Panamericanos ganados por Paz y Valeria”. Esta competición, consideró, ha sido un gran aprendizaje, “en la vida o se gana o se aprende, y esta es mi primera experiencia internacional y pude aprender de cada prueba. Estar acá es haber ganado, y ya estoy pensando en el Panamericano que participaré dentro de poco”, concluyó Donadio.

Para Valeria Gamper hay algo especial en los sommeliers argentinos, “porque sin productos de afuera somos muy reconocidos en el mundo y pisa fuerte en la sommellerie con puestos claves y muchas mujeres destacadas”. Y destacó: “Quiero agradecer a mi familia, a Andrea Donadio, a Valeria Mortara y Marcela Rienzo (representantes de la AAS) por el acompañamiento psicológico, que fue fundamental en esta etapa. A CAVE, donde me formé, por el apoyo a la distancia (en forma virtual) que me sirvió mucho para ir puliendo detalles, a la AAS por su apoyo y tratar de elevar los estándares, y al restaurante El molino de Urdániz por el apoyo de las catas”.

Raimonds Tomsons, de Letonia, fue elegido el Mejor Sommelier del Mundo 2023

En la ceremonia de ayer, con la eliminación de Pascaline Lepeltier (Francia), sólo quedaron en el escenario los tres últimos concursantes Nina Jensen (Dinamarca), Raimonds Tomsons (Letonia) y Reeze Choi (China). El concurso final, que consistió en varias tareas diseñadas para poner a prueba los conocimientos de los sommeliers, sus habilidades de cata, su perspicacia en el servicio y su capacidad para mantener la calma bajo presión, sacó lo mejor de los candidatos.

Tras anunciar a Reeze Choi como segundo finalista, Nina Jensen y Raimonds Tomsons sabían que uno de ellos sería anunciado Mejor Sommelier del Mundo ASI 2023. Tras un momento de extrema expectación, Raimonds Tomsons fue anunciada como ganador por el Presidente de la ASI, William Wouters, en medio de una gran salva de aplausos.

Andrea Donadio, Valeria Mortara (AAS) y Valeria Gamper en el marco del Mundial de Sommeliers de París (MArcela RIenzo)

Hoy, la comitiva Argentina sommeliers participará de Vinexpo, una cita ineludible para los actores nacionales e internacionales del sector, que reunirá una amplia gama de vinos y bebidas espirituosas y contará con la participación tanto de pequeños viticultores como de grandes marcas internacionales. Con el lema “World in Motion”, la exposición Wine Paris & Vinexpo Paris 2023 se ha fijado la misión de aventurarse a realizar 100 degustaciones, clases magistrales y debates multiformato.

