Quiénes son las dos argentinas que representan al país en el mundial de sommeliers

Valeria Gamper y Andrea Donadio en representación de Argentina para el mundial de sommeliers. Ambas fueron premiadas anteriormente en el país y en América

El vino de Argentina es una referencia mundial por los sabores y los entornos únicos que lo hacen posible. Ahora, hay dos motivos más para afirmar esta idea. Las argentinas Valeria Gamper y Andrea Donadio se encuentran en el Mundial de Sommeliers 2023 que se lleva a cabo en París, Francia, con la supervisión de la Association de la Sommellerie Internationale (ASI). Las dos mujeres llegaron a esta instancia tras haber sido elegidas como las mejores en su rubro en América y en Argentina respectivamente.

Gamper y Donadio se han enfrentado con 68 concursantes de 65 países, en un cónclave que finalizará el próximo domingo 12 de febrero. Así, entre copas, sabores y cepas, ambas buscan llevar al vino local a la cima del mundo. Si bien Donadio ya quedó eliminada, Gamper ingresó en semifinales acompañada emocionalmente por su compatriota.

De Buenos Aires al mundo

Valeria Gamper nació y creció en Buenos Aires, ciudad en la que descubrió su curiosidad por los vinos. “Me enamoré de las bebidas y el servicio de sala gracias a un curso de bartender que hice cuando estaba estudiando administración hotelera. Tenía 19 años y si bien no bebía vino en ese entonces, había algo en torno al mismo que me generaba mucha intriga y atracción”, relata en su sitio web.

Valeria Gamper es desde 2019 una referencia en el rubro de los sommeliers y llegó a la seminfinal del mundial

En el año 2019, Gamper ganó el concurso a mejor sommelier del país, organizado por la Asociación Argentina de Sommeliers, luego de estar en otras dos oportunidades en la final y obtener el segundo puesto. “Luego de años de trabajar en servicio y estar inmersa en la gastronomía, sentí la necesidad de aprender más sobre el mundo del vino y las bebidas en general. Fue entonces cuando me anoté en el Centro Argentino de Vinos y Espirituosas para estudiar sommelier”, cuenta.

Y suma: “Sin darme cuenta, ese fue el primer paso en lo que para mí fue un viaje de ida. Un viaje que me fue conectando con personas y lugares soñados. Que me llevó a descubrir otras culturas y otras formas de vivir el vino. Que me llevó a profundizar cada vez más los temas y a darme cuenta que no hay límites para el perfeccionamiento”.

En 2022, Gamper consiguió uno de los más grandes reconocimientos para un sommelier de la región. Siendo la única mujer que llegó a la instancia final, superó a Hugo Duchesne, de Canadá, y a Martín Bruno, de Argentina, para consagrarse como la mejor de América, en una competición que tuvo como sede a Santiago de Chile. Actualmente, la mujer es parte de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Sommeliers.

Algunos participantes del mundial de sommelier, en París, Francia

Por su parte, Andrea Donadio, también porteña, se consagró el año pasado como mejor sommelier de Argentina, superando a Delvis Huck y a Alma Cabral en el último cotejo del noveno certamen nacional, que fue organizado en Mendoza. En ese entonces, participaron 35 profesionales de este rubro, en una exigente prueba que contó con la venia de un jurado de expertos locales e internacionales que evaluaron conocimientos teóricos y prácticos, además de su concentración y capacidad de respuesta en contextos de alta presión.

Cómo es el mundial de sommeliers

Esta competición nació en 1969 y se lleva a cabo cada 3 años en distintas naciones del globo. La última edición fue en Amberes, Bélgica, cuando se consagró el alemán Marc Almert. Ahora, en la edición de París, “el evento tendrá un triple alcance: poner de relieve a Francia, hacer brillar París y promover la gastronomía, la sommellerie, el viñedo y sus viticultores, en la vida real por supuesto pero también en línea”, describen en el sitio oficial de la ASI.

Los candidatos se enfrentan durante 4 días a pruebas de alto nivel, degustaciones y tareas de servicio, “con el objetivo de ponerlos en situaciones profesionales que pongan a prueba sus habilidades y capacidades”, agregan.

