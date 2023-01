Entre perfumes y destilados, por qué el gin tonic es el cóctel del verano

Refrescante y aromático, el gin tonic es un trago ideal para disfrutar en verano (Getty)

El verano puede definirse a través de diversos aspectos como el calor, el sol y los atardeceres. No obstante, esta estación tan especial del año también puede ser descrita por medio de los sabores y los aromas que la caracterizan. En ese sentido, el gin es una elección cada vez más frecuente a la hora de deleitarse con tragos y cócteles en la temporada estival.

Según un relevamiento publicado en 2022 por IWSR Drinks Market Analysis Limited, una consultora internacional especializada en el análisis del mercado de bebidas, el consumo de gin en Argentina creció un 81% en el último año. Durante la pandemia, las personas mejoraron sus habilidades con la coctelería y, por lo tanto, aumentaron su exigencia y buscan opciones de alta calidad. Esto, naturalmente, impactó en el crecimiento paulatino del rubro.

Entre botánicos, granos, destilados y perfumes, esta bebida espirituosa está protagonizando la época, especialmente de la mano del gin tonic, una combinación que es furor en las barras argentinas. Para comprender este fenómeno, Infobae conversó con expertos en destilería y bartenders, que dejaron sus perspectivas y sus secretos mejor guardados.

El gin tonic es uno de los tragos preferidos de las personas ya que "se puede mezclar con una variedad de ingredientes y sabores para crear bebidas únicas y deliciosas", según Agustín Balegno (Heraclito)

“El gin tonic se ha vuelto muy popular debido a su versatilidad, ya que se puede mezclar con una variedad de ingredientes y sabores para crear bebidas únicas y deliciosas, permitiendo que estas mezclas puedan concretarse con mucha confianza y efectividad en casas o en juntadas sin mucho conocimiento previo de los conceptos técnicos de coctelería”, destacó Agustín Balegno, bartender y docente de coctelería.

En segundo término, el especialista sumó: “El aumento del consumo y el gusto por el gin tonic -y por el gin en general- se debe a varios factores. La popularidad ha sido impulsada por las personas, que van descubriendo los diferentes sabores y matices del gin. Este trago es muy popular en los bares y restaurantes, con una gran variedad de opciones disponibles y un enfoque en la personalización y la presentación”.

Del perfume al gin

En algún momento de su vida, Julián Varea vivía en Inglaterra y trabajaba en el sector financiero. Visto desde afuera, nada le faltaba. Sin embargo, dentro de su corazón el deseo dictaba otra cosa. Dispuesto a escuchar sus anhelos, el argentino se adentró en el mundo de la perfumería. “Siempre me apasionó el arte en general y la perfumería en particular. Me especialicé en perfumería natural y eso me volvió loco. Tenía la ambición de vivir de un proyecto propio”, relató en diálogo con Infobae.

Ese proyecto propio se motorizó en 2016. “En un cumpleaños, me regalaron un gin nacional, de los pocos que había en ese momento, y me di cuenta que había pocos gins en Argentina. Ahí empecé a desarrollar el primer producto: una colonia de gin. Agarré todos los insumos de perfumería como enebro, coliandro y raíz de lirio, entre otros. Luego, me propuse pasarlo a la bebida”, agregó el perfumista.

Julián Varea se especializó en perfumería y, actualmente, aplica todos sus conocimientos en el gin (Heraclito)

De esta forma, nació Heráclito, un gin de producción nacional que, para la temporada de verano, suele proponer su variedad Heráclito & Macedonio, un botanic dry 100% natural elaborado por Varea. Esta creación está compuesta por botánicos cuidadosamente seleccionados, entre los que se destacan el enebro y las flores rojas, que forman un buen balance de sabor en la nariz y en la boca, y un color rubí casi ámbar.

“Este gin tiene un color rojizo que se lo aportan las flores rojas. En la perfumería, las flores son el componente fundamental de un perfume porque le dan complejidad aromática a todo el entramado de la composición molecular. Usé flores para tener complejidad en nariz, busqué un gin con aroma distinto. La gente llega, ve el gin de ese color rojo -que con el agua tónica se hace rosado- y le parece elegante y diferente”, destacó Varea.

¿Por qué el gin es furor en el verano argentino? Según el perfumista, “los consumidores actuales entienden más del tema, y a la hora de preparar el cóctel le ponen lima, bayas de enebro, entre otras cosas que eligen a gusto y sin restricciones”. Además, agregó Varea, es una bebida fresca y tiene su estacionalidad en la temporada estival. Es refrescante y se ve mucho consumo hogareño o en el famoso sunset después de la playa. La baya de enebro tiene naturalmente un sabor refrescante, y hay notas resinosas, un poco de pino; todo queda muy bien con el cítrico”.

Por su parte, Ramiro Ferreri, quien sirvió y creó tragos nada menos que en el casamiento de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo y actualmente es embajador de Bulldog London Dry -un gin con 12 botánicos provenientes de 8 países- consideró: “Hoy por hoy, el gin es por lejos la bebida más popular para aquellas personas a las que les importa mucho qué beber a nivel recreativo y culinario. Es, sin dudas, la bebida de moda”.

Con frutos rojos, con limón o con pepino: las combinaciones para hacer gin tonic son infinitas (Getty)

“Con respecto al gin tonic, está sucediendo algo fascinante, porque cada vez es más la gente que entiende que este trago se sirve en un un vaso balloon que tiene que tener una buena abertura, con mucho hielo, con productos muy sofisticados. Está buenísimo como una opción diferente para aquellos a los que les importa qué beber”, añadió Ferreri.

Ingredientes aromáticos

Matías Iriarte es especialista en la parte artesanal del gin. En el año 2015, luego de estudiar delicadamente sabores y destilados, creó Restinga. Su inspiración vino de las costas del océano Atlántico, más específicamente de Mar del Plata, con ingredientes aromáticos que van desde el enebro hasta notas de pimienta, hierba de limón, pomelo y kinoto.

“El consumo de gin tonic aumentó exponencialmente en los últimos tres años por varios factores. Después del auge de la cerveza artesanal, se empezaron a hacer destilados de mucha calidad. El precursor de eso fue el gin, que tuvo un auge gracias a varias marcas que arrancamos con este proceso de hacer productos nacionales de calidad”, le dijo Iriarte a Infobae.

"Es una bebida fresca y tiene su estacionalidad en la temporada estival", dijo Varea sobre el furor del gin tonic en verano (Getty)

En ese tono, Iriarte sumó: “Hoy en día, hay más de 400 marcas nacionales de gin. Eso hace que se multiplique la oferta y que cada vez más gente busque productos de calidad. Además, el gin es una bebida muy versátil: los bartenders lo usan en muchos de sus cócteles, entonces no solo se usa en el gin tonic, sino también en otros tragos como el negroni, que en Argentina se consume bastante. El gin es un producto con diferentes macerados, diferentes gustos, y eso llega muy fuerte a los consumidores. El fenómeno va a seguir creciendo, sin dudas”.

En la Patagonia, Taté Moretti está inmersa desde el año 2014 en el mundo de los destilados. En ese contexto, fue la creadora de Gina, un gin de flores al que denominó así por el nombre de su hija. Aquí, el perfil floral del sabor está muy bien definido entre pétalos de rosa, manzanilla, jazmines, azahar, lavanda y sauco.

En diálogo con este medio, Moretti dijo: “No sé si hablar del boom del gin tonic, sería más adecuado hablar de una reivindicación de un clásico, que viene de la mano de la variedad de opciones que hoy ofrecen los gins que podemos encontrar en las góndolas, que se despegan de la oferta original de la ‘ginebra’ y muestran una diversidad en aromas y perfiles para que cada cual se identifique con el de su preferencia”.

Finalmente, desde la gintonería Fango, ubicada en La Plata, le detallaron a Infobae: “El crecimiento del consumo de gin tonic se dio de la mano del crecimiento de la producción regional. Cada vez hay más gins locales y de gran calidad. Eso llevó a que la gente conozca más del producto, su proceso y elaboración, y lo ha convertido en una opción muy tentadora. Además, como buenos fanáticos que somos del gin, creemos que es una bebida ideal porque es fresca, fácil de beber, con buen aroma y sabores complejos que se dejan degustar”.

