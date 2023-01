Túnicas y camisolas: por qué nunca pasan de moda y ya son furor en el verano

Las celebridades argentinas lucen las túnicas más originales de la temporada

Como toda temporada de verano, hay looks que no pueden faltar, y las túnicas y camisolas se adueñaron de ese lugar. Este año, volvieron a ganar su posición como prendas esenciales a la hora del descanso estival y se posicionaron, además, como ideales para lucir sobre el traje de baño.

Existen varios modelos y géneros que incluyen esta tipología. Los estampados pueden ser abstractos o lisos, pero en las últimas temporadas los estilos han cambiado y los colores plenos, las rayas y los diseños florales tomaron el total protagonismo.

Según el momento del día, hasta se confeccionaron diversos modelos. Para lucir de noche suelen ser de seda y, por lo general, para la playa son de lino. Algunas mujeres también eligen usarlas durante el día para conseguir un look más casual.

Nicole Neumann eligió una túnica color coral para disfrutar de la playa Foto: @nikitaneumannoficial

Desde Nicole Neumann hasta Carolina “Pampita” Ardohain, pasando por Dolores Barreiro, María Eugenia Lozano, María del Cerro, Veronica Lozano y Eugenia “La China” Suarez, las celebrities argentinas hacen uso de esta característica tendencia de este verano 2023.

Neumann pasa sus días de vacaciones en las playas de Punta del Este junto a sus hijas y su futuro marido, José Manuel Urcera. La modelo argentina tiene un estilo muy definido y siempre se viste a la moda. Y este verano no fue la excepción, ya que fue una de las mujeres que se sumó a este look con túnica muy original.

Sobre el traje de baño, la modelo vistió una túnica larga de cuello pronunciado de color coral. Abierta de algodón, la prensa esta confeccionada con una tela fresca y liviana para los días de calor, una prenda diurna y playera con bordado y mostacillas de colores.

La China Suarez optó por una túnica blanca con volados y un cinturón que le agregó "frescura" al outfit Foto: @sangrejaponesa

Eugenia “La China” Suarez es una de las mujeres más innovadoras y a la moda de la farándula argentina. A la actriz le gusta probar nuevos estilos y combinar texturas, colores y formatos. Este verano disfrutó de sus vacaciones con su novio Thomas Nicolás Tobar, cantante y rapero conocido como Rusherking, con unas semanas de relax en las playas paradisiacas de Cancún, México, y compartieron en sus redes sociales los paseos y aventuras que realizaron en su estadía.

La modelo argentina también usó sus redes sociales para mostrar un look after beach muy original. Suarez lució una túnica blanca con mangas largas y hombreras que le dieron un estilo muy sofisticado y glamuroso. El largo de la prenda es hasta las rodillas y cuenta con sutiles volados en la pollera. Para completar el outfit, la actriz lo estiló con un cinturón negro de la reconocida marca Adidas, que le dio un toque moderno.

Pampita eligió una túnica de seda y disfrutó de un evento en el Hipódromo con un combo imperdible: glamour y frescura Foto: @pampitaoficial

Carolina “Pampita” Ardohain busca siempre verse fresca y relajada. En la actualidad, la conductora pasa sus días de verano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que se encuentra grabando actualmente la segunda parte del reality show “El hotel de los famosos”. Es que la modelo argentina disfruta de unos días tranquilos luego de haber celebrado el año nuevo en Punta del Este.

A pesar de no estar en la playa, la modelo disfruta del verano a pleno. Publicó en sus redes sociales una foto luciendo un outfit muy sofisticado y original para un evento en el Hipódromo de Palermo. La modelo vistió una túnica de color rosa claro, hasta los tobillos, de seda con encaje y transparencias en las costuras. Un look liviano y a la moda que le permitió estar cómoda y fresca en estos días de calor. Además, le dio el toque final al outfit con un sombrero y unos anteojos haciendo juego.

María del Cerro lució una camisola corta color amarillo para disfrutar de la playa Foto: @merydelcerrok

Otra de las mujeres que nunca faltan en el Este uruguayo es la modelo María del Cerro. Ella, dueña de un glamour único, disfruta de sus vacaciones junto a sus hijas y su marido, el DJ Meme Bouquet. Durante sus primeros días en Punta del Este, la actriz argentina optó por un look que marca tendencia.

Del Cerro publicó en sus redes sociales su outfit playero. Eligió para usar sobre el traje de baño una túnica de lino color amarillo, hasta arriba de las rodillas, con botones blancos y mangas largas que se anudan y se arremangan. Además, completó el look con unas gafas negras.

Verónica Lozano deslumbró en el rooftop Huma con su túnica estampada Foto: @verolozanovl

Verónica Lozano es una de las mujeres que decidió llevar su look “más allá”. En su corta estadía en Punta del Este, la conductora asistió un evento en uno de los hoteles más prestigiosos de la costa uruguaya: el Grand Hotel. La fiesta se realizó en uno de los rooftop más conocidos de este verano y contó con la asistencia de muchos famosos.

Lejos de cualquier especulación, para este evento la conductora decidió lucir una túnica estampada de seda color blanco. El diseño de hojas y flores color verde y azul le dio originalidad y glamour al outfit. Con un largo hasta los tobillos y mangas tres cuartos, Lozano definió completar su look con un cinturón negro con piedras, y un sombrero.

Dolores Barreiro buscó comodidad sin perder glamour Foto: @dolibar

Para hacer las compras del día a día, Dolores Barreiro busca sentirse cómoda pero sin perder el estilo. La modelo argentina se encuentra disfrutando de su estadía en la ciudad uruguaya de Punta del Este junto a sus amigos y familiares; y se muestra natural y sonriente en sus redes sociales mientras camina por las calles de José Ignacio.

En su búsqueda de fruta y verdura, o cómo lo llama ella “provisión”, la empresaria argentina optó por una túnica para usar sobre el traje de baño. De color celeste, estampada con pequeños dibujos abstractos, al tobillo, con botones blancos y mangas cortas que se arremangan, la modelo mostró su estilo fresco y veraniego.

Maju Lozano lució una túnica en color metalizado, un must de esta temporada Foto: @soymaju

La conductora María Eugenia Lozano también elige las túnicas para disfrutar del verano 2023. A diferencia de otras mujeres que prefieren vestirlas en la playa, arriba del traje de baño, ella arma outfits para ocasiones más glamurosas. La actriz se encuentra actualmente en Buenos Aires mientras conduce su programa magazine “Todas las tardes”.

Durante sus días de trabajo, Maju Lozano comparte sus looks diarios con sus seguidoras. Uno de sus outfits más distinguidos fue una túnica color azul eléctrico que eligió para conducir su programa. La prenda es larga hasta las rodillas, con botones y mangas largas que se anudan y se arremangan. Además, utilizó un color metalizado que es un must de este verano y lo combinó con unas sandalias de taco coloradas, brindándole un touch glamour al look.

Los colores fuertes y los estampados en las túnicas son esenciales para esta temporada 2023

Los estampados y los colores fuertes son las estrellas de este verano 2023. El naranja, amarillo o azul se destacan por sobre otros y las mujeres los eligen para lucir sus prendas. Los dibujos florales, con formas y silvestres también son furor, más aún cuando son combinados con accesorios grandes y llamativos como cinturones, aros, pulseras y sombreros.

Las túnicas no solo son tendencia en las playas y en los afterbeach, sino que también es un estilo que ha tomado protagonismo en eventos y reuniones. Esta prenda es un clásico de verano que puede ser combinada con distintos accesorios para crear un look cómodo y casual en el verano.

