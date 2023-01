Las mallas enterizas se reinventan y ahora son ideales para el cut out playero

Cúales son las mallas enterizas que usa la farándula argetinas

Las mallas enterizas son uno de los innegables protagonistas de este verano. A pesar de que este estilo se impuso hace ya algunos años, aún siguen fuerte en el mundo de la moda y prevalece como una de las opciones más elegidas entre las mujeres.

Desde los clásicos pareos, al crochet y las transparencias: cómo es la “biblia” de looks en Punta del Este Cada temporada la moda se renueva, pero el glamour de las costa esteña sigue intacto. Qué prendas se destacan entre las famosas argentinas VER NOTA

Jane Russell y Marlyn Monroe fueron las pioneras en los ‘50 de este look. Durante la filmación de “La línea francesa” (1953), Russell dijo que se sentía muy expuesta, y pidió una enteriza. Su auge fue luego decayendo hasta que Pamela Anderson puso de moda los diseños en rojo bien cavados que se veían en “Baywatch”. En la actualidad, las mallas enteras son furor en las playas y las mujeres las eligen para disfrutar de sus vacaciones.

Este verano 2023, las actrices, influencers y modelos argentinas prefieren la comodidad, pero no dejan de lado el glamour en sus vacaciones en Argentina y Punta del Este. Hay un sinfín de diseños para las que opten por un traje de baño entero. Con inscripciones o frases, florales, con colores fuertes y hasta geométricos. Pero el gran detalle que predominó en las playas este año fueron las aberturas, un estilo conocido como “cut out”.

Marcela Kloosterboer lució una malla enteriza verde, uno de los colores de esta temporada Foto: @m.klooster

No sólo los trajes de baño enteros son para ser utilizados en la pileta, en el río o en el mar, sino que pueden reemplazar a la remera o el top como un body.

Bikinis nocturnas: el nuevo look que es furor en las noches de Punta del Este La moda cambia a medida que los estilos evolucionan. En esta temporada, los trajes de baño abandonan las playas y se convierten en un estilo que eligen las famosas para eventos, fiestas y conciertos VER NOTA

La modelo argentina Marcela Kloosterboer lució un traje de baño enterizo para esta nueva temporada que comienza. La actriz se encuentra disfrutando sus vacaciones en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, en donde estrenó el pasado 31 de diciembre “Radojka”, una obra que protagoniza con Emilia Mazer. En estos días de trabajo, la artista encuentra sus momentos de relax para pasar un tiempo con sus hijos y disfrutar del aire libre.

La modelo publicó una foto en sus redes sociales en donde luce una malla enteriza de color verde, uno de los más elegidos de esta temporada. El traje de baño es simple, pero llamativo. Con un escote en “V” y ajustado al cuerpo, un estilo con el que Marcela logra permanecer glamurosa y cómoda durante su temporada en Carlos Paz.

Wanda Nara disfruta de la playa con un traje de baño enterizo rojo el cúal puede también ser utilizado como body Foto: @wanda_nara

La modelo argentina Wanda Nara, recientemente separada del futbolista Mauro Icardi, disfruta de unas vacaciones soñadas en la costa esteña junto a sus cinco hijos y el resto de su familia. En esta ocasión, optó por lucir un traje de baño entero muy llamativo y sensual. La además influencer compartió en sus redes sociales una foto vistiendo una malla enteriza roja, la cual estiló con unas gafas negras y un sombrero playero con un accesorio en el medio.

Transparencias y brillos en Punta del Este: cómo son los looks nocturnos de las famosas este verano De Pampita a María del Cerro y Martita Fort, las celebridades marcan tendencia con sus outfit más espectaculares. Los vestidos son las prendas más elegidas VER NOTA

La hermana de Zaira Nara posó para las cámaras en la famosa golden hour con un modelo enterizo, cavado, de color rojo. Así mostró un estilo de malla enteriza simple, pero a la vez jugado. Al no tener ninguna abertura, la influencer puede estar cómoda en las playas uruguayas y a su vez eligió un color llamativo que resalta su bronceado.

Virginia Gallardo se animó a el estampado y lució un traje de baño enterizo muy original Foto: @virchugallardo

Pocas fueron las que se animaron a los diseños más extravagantes, geométricos y abstractos. La mayoría apostó por colores clásicos como el negro y el blanco, o por los colores de la temporada como el verde y el rojo en versiones cavadas, con espaldas descubiertas y escotes profundos.

Sin embargo, la modelo argentina Virginia Gallardo fue más arriesgada. La bailarina lució una malla enteriza color azul, violeta y rosa. Los colores, en ese orden, van en degradé y tienen un estampado de palmeras que cubren toda la tela. Además, lució una enteriza cavada con estampado y colores llamativos que son tendencia esta temporada y deslumbró a sus seguidores con este estilo para disfrutar de la pileta.

Cami Homs disfrutó de un día de playa en Punta del Este con una malla estampada Foto: @camihoms

Camila Homs fue otra de las celebridades argentinas que optó por una malla enteriza. Recientemente separada del futbolista Rodrigo de Paul, disfruta de sus vacaciones en Punta del Este junto a sus dos hijos y sus amigos. La influencer eligió disfrutar de la playa de Punta del Este y el mar luciendo un traje de baño de color blanco y cavado que le permite disfrutar de un bronceado con menos “marcas”.

Homs, al igual que Gallardo, se la jugó por un llamativo estampado. En el centro del traje de baño se puede observar en colores suaves y claros la cara de un león rodeado de plumas finas y largas que le dan un marco al diseño. Este dibujo llama la atención y le da un estilo original a la malla enteriza que luce la modelo argentina en las playas uruguayas.

La influencer lució un sensual y arriesgado look en la costa esteña Foto: @camihoms

Otro de los estilos más usados esta temporada 2023 por la farándula argentina son las mallas enterizas estilo “cut out”. Esta nueva tendencia se trata de prendas con cortes que le dan sensualidad al look. En este caso, Homs deslumbró en la costa esteña con una enteriza tejida al crochet que cuenta con aberturas a los costados y un escote pronunciado. Esta enteriza se ubica entre las más elegidas no solo por tela, si no también por su color crema y sus aberturas.

La influencer Stephanie Demner sigue la tendencia "cut out" Foto: @stephaniedemner

Una de las influencers argentinas que también sigue esta tendencia es Stephanie Demner. Con más de un millón de seguidores en la red social Instagram, comparte sus looks y su pasión por la moda con sus seguidoras para que se inspiren en sus prendas preferidas.

Como ya es su costumbre, este verano no fue la excepción y mostró su outfit playero mientras comparte sus vacaciones junto a su hija, fruto de su relación con el tenista Guido Pella. Desde las playas de Monte Hermoso, mostró a diario sus looks de playa. La influencer se sumó a la tendencia del “cut out” y compartió una foto en sus redes luciendo una malla enteriza animal print con cortes y aberturas a los costados. Además, hizo gala de su look sensual y arriesgado para disfrutar de los días de verano con estilo y glamour.

Rocío Guirao Diaz disfruta de la playa con una malla enteriza sencilla pero a la moda Foto: @rocioguiraodiaz

La modelo Rocío Guirao Díaz es también otra de las celebridades que se suma a esta tendencia. Mientras disfruta de sus días en Miami, ciudad donde vive con su marido Nicolas Paladini y sus tres hijos, la modelo optó por usar un traje de baño enterizo color negro. El mismo cuenta con dos tiras de color naranja flúor que le dan un toque de color al look. A los costados, tiene dos aberturas que le dan sensualidad y estilo a el traje de baño.

Flavia Palmiero eligió un estilo más tradicional para dusfrutar de sus vacaciones

A pesar de las aberturas, los tejidos a crochet y los colores vibrantes, hay mujeres que prefieren disfrutar el verano con un look más tradicional. Fiel a su estilo, la conductora argentina Flavia Palmiero publicó en sus redes sociales una foto se muestra con una malla enteriza de color blanco. Esta malla enteriza se sujeta solo de un hombro.

Además, optó por lucirlo con una camisa de ese mismo color y unas gafas grandes negras. Simple y glamurosa, la conductora argentina disfruta de sus vacaciones cómoda y a la moda. En todos sus estilos y formas, las mallas enterizas son un must para este verano donde los colores vibrantes, las aberturas y los estampados son protagonistas.

Seguir leyendo