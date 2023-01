Animal print, flúor o estampadas: cuáles son las bikinis más elegidas por las celebrities este verano 2023

La celebridades argentinas lucieron las bikinis más icónicas del verano

No importa la edad o el tipo de cuerpo. Existen distintos modelos que se ajustan a todas. Hoy, la idea de esconderse del sol cuando el mar y la arena mandan, ya comenzó a ser un tema del pasado. Es por eso que la temporada 2023 se viste de bikini. Con protector solar y colores estridentes, este verano se afronta en dos piezas y las famosas, sin importar el escenario, son las primeras en hacer uso de este imprescindible estival.

La moda también se relaja en verano: los outfits descontracturados de las celebrities en la playa Los looks sencillos y holgados priman esta temporada entre las famosas que buscan sentirse cómodas. El auge del “Comfy fashion” gana terreno al sol y frente al mar VER NOTA

Monocromos, con estampados, en animal print o haciendo uso del flúor, los trajes de baño en dos piezas son los más elegidos por las mujeres argentinas, en especial por las celebrities. Su aumento en las playas argentinas y del mundo surge gracias a que ahora se encuentran con distintos estilos y modelos.

Los colores fuertes, los estampados y los cortes son los protagonistas y los más elegidos por las modelos, actrices e influencers argentinas que disfrutan del verano a pleno en esta temporada 2023. Y la diversidad de diseños les permite elegir la prenda con la que se sienten más cómodas.

Lali Esposito lució los colores del verano: naranja y amarillo Foto: @lalioficial

Una de ellas es la cantante argentina Lali Esposito. La actriz se fotografió para sus redes vistiendo una microbikini con forma de triangulo con un estampado abstracto y original: de color naranja rojizo y con algunos detalles en color amarillo.

Arrancó el Fashion Tour 2023: diseñadores argentinos mostraron sus creaciones en un evento que crece cada verano El lanzamiento del primer desfile 2023 se hizo en el Cariló Golf Club con diseños de creadores locales que mostraron looks de noche, trajes de baño, zapatos y tejidos, entre otros. El tour recorrerá la Costa Atlántica y otros puntos del país VER NOTA

La artista combinó este look con un pareo con el mismo estampado; estos colores fuertes son tendencia esta temporada. Esta bikini es ideal para estar a la moda con los colores del verano.

Stefanía Roitman optó por un modelo con mostacillas y en amarillo, una de las tonalidades más elegidas por las celebrities Foto: @stefroitman

Otra de las mujeres argentinas que lució una de las bikinis más elegidas este verano es la actriz Stefanía Roitman. La además modelo argentina comparte sus días en las playas de Miami junto a su marido Ricky Montaner y disfruta de sus vacaciones cómoda y a la moda.

Sol y bronceado: cuáles son las cuatro claves para evitar que la piel se pele La exposición solar prolongada puede generar descamación y otras molestas consecuencias. Cómo prevenir esta situación a través de cuidados sencillos VER NOTA

Roitman lució una bikini color amarillo, con detalles de mostacillas de colores colgando, accesorio que es un must de este verano. Para darle un estilo playero, la modelo lo combinó con collares de colores que hacen juego con las cuentas presentes en la parte superior del traje de baño.

Las bikinis regulables son una opción cómoda y canchera Foto: @micaviciconte

Otra de las bikinis furor este 2023 son las lisas con detalles en las costuras de distintos colores. Micaela Viciconte, que disfruta de sus vacaciones junto a su hijo y su marido, el ex futbolista Fabián Cubero, optó por vestir traje de baño liso, con detalles en color rosa flúor, que completó con lentes oscuros.

Además de las costuras, el modelo de traje de baño también es uno de los más elegidos. La parte de abajo de la bikini es regulable y se ata con dos tiras, dándole sensualidad y estilo al look. Un “ideal” para las que quieren destacarse sin perder la comodidad.

El animal print nunca pasa de moda, más aún cuando es microbikini Foto: @agucasanova

El animal print es un estilo que no pasa de moda. Todos los veranos este estampado es elegido por las mujeres para disfrutar del sol y la arena. Y para las más osadas están las microbikinis, ya que cuentan con corpiños con más pequeños y bombachas son colaless.

Esta nueva tendencia marca una gran diferencia con los culotes y corpiños armados tradicionales. Sin embargo, el detalle es el mismo para todas, el ombligo siempre al aire y bronceándose. En el caso de la modelo Agustina Casanova, su elección fue un look más jugado y lució una microbikini animal print; con finas tiras y cuentas como decoración final. Una gorra y unos lentes ahumados completaron su estilo.

La China Suarez lució una bikini original (o quizás dos) para disfrutar de sus vacaciones Foto: @sangrejaponesa

Eugenia “La China” Suarez disfrutó de su estadía en Cancún, México, junto a su novio el cantante Rusherking. La modelo argentina vivió días de relax en estas playas paradisiacas sin perder el estilo que tanto la caracteriza. Es que la actriz lució un innovador modelo “doble”, que combina dos de los colores protagonistas de esta temporada: el rosa y el naranja.

Se trató de un modelo de bikini superpuesto en el que parece que lleva puestas dos trajes de baño. Además de tener un buen calce, este look le permite sentirse cómoda, ya que no es ni muy grande ni muy pequeña. Un outfit ideal para estar tirada en la arena, pero que además es original y relajado.

Las bikinis con estampados son el must de la temporada Foto: @agusalbertario

El estampado es otra de las tendencias en las bikinis de este 2023. La jugadora de hockey Agustina Albertario disfruta de sus vacaciones en Miami luego de una larga temporada.

La deportista publicó en sus redes sociales una foto luciendo una bikini con diseño de flores rosas, amarillas y naranjas. Para las que buscan un modelo clásico y estampado, este modelo es ideal.

Julieta Nair Calvo lució su bikini estampada en el sur argentino Foto: @julietanaircalvo

Otra de las modelos argentinas que optó por una bikini estampada es Julieta Nair Calvo. La además actriz disfrutó de sus vacaciones en el sur del país junto a su marido y su hijo.

A pesar de las bajas temperaturas del agua en Bariloche, Calvo eligió una bikini con forma de triangulo azul y blanca. La bombacha tiene una pequeña cintura que le da el toque final al outfit y garantiza un calce “sin marcas”.

Zaira Nara deslumbró a sus seguidores con un modelo de bikini cómodo y original Foto: @zaira.nara

La modelo argentina Zaira Nara suele deslumbrar con sus outfits arriesgados y glamurosos. Este año, la conductora disfrutó de sus vacaciones en las playas de Punta del Este junto a sus hijos y familiares; mientras marca tendencia con sus looks veraniegos.

Uno de ellos fue una bikini con estampado de cebra. El corpiño adopta el concepto strapless, pero con un toque original: las dos tiras para atarlo se cruzan en el cuello. Además, el modelo de la bombacha es tendencia este verano: ajustado al cuerpo, cubriendo las caderas hasta llegar al ombligo. Un tip para alargar el torso y darle originalidad al look.

Nati Jota eligió los colores pasteles y lució una bikini lila Foto: @natijota

Esta temporada de bikinis trae diversidad de diseños, formas y tamaños. Se busca que las mujeres se puedan sentir cómodas con el modelo que elijan y puedan disfrutar de la playa relajadas. Uno de los modelos que es tendencia este verano es el corpiño con aro. Este formato permite un buen calce y da comodidad para quienes lo eligen.

La influencer y periodista Natalia Jersonsky, conocida como Nati Jota, estuvo en la costa argentina junto a su grupo de trabajo grabando contenido para su programa de radio. Allí disfrutó de momentos de relax en la playa junto a su mascota y lució la bikini con aro en color lila. Además. completó el look con una gorra negra y unos anteojos del mismo color.

Otra celebridad argentina, Sofía “Jujuy” Jiménez, también se sumó al furor de este clásico imperdible y eligió usar uno de los modelos más icónicos del verano: una microbikini. Además, eligió uno de los colores más glamurosos del verano: el rosa. En todas sus tonalidades, se trata de una de las tonalidades más elegidas de la temporada 2023. Con la golden hour sobre su piel, la modelo completó su look con unas gafas negras con vidrio semi transparente.

El rosa es uno de los colores de la temporada 2023 Foto: @sofijuok

El bikini: un imprescindible que llegó para todas

Hoy, poco queda de esos prejuicios que obligaron a las mujeres a no mostrar su cuerpo durante años. En la actualidad, en las playas este modelo ya no tiene límites, aunque sí adaptaciones. Aunque en la actualidad nos parezca común ver a las mujeres luciendo una bikini, en el pasado no lo era.

Aunque existen posturas contrapuestas sobre el primer diseñador de esta pieza indiscutible del verano, el puesto es compartido por Jacques Heim, quien realizó un modelo llamado átomo (por su tamaño en relación a sus competidores), y Louis Rénard, un ingeniero mecánico francés que debió tomar el mando de la empresa de lencería de su madre y que eligió a Micheline Bernardini, una nudista del Casino de París, de 19 años, como primera modelo en lucirlo, el 5 de julio de 1946 en la “ciudad de la luz”.

Incluso, la mujer también fue la que responsable del nombre, ya que afirmó que la prenda iba a ser “más explosiva que la bomba de Bikini”, refiriéndose a las pruebas nucleares que Estados Unidos realizaba en las Islas Marshall.

Hoy, lejos de estas argumentaciones, el bikini se posicionó como un must gracias a sus diversos diseños, formas y modelos, ya que le brindan a las mujeres comodidad y glamour.

Seguir leyendo