Día del Consumo Responsable de bebidas alcohólicas: cuál es el mensaje de 6 reconocidos chefs y bartenders

Está claro que a nadie le gusta que le digan qué hacer o cómo hacerlo, pero lo cierto es que se hace necesario visibilizar una problemática de salud pública que causa 3,3 millones de muertes cada año, y la mayoría son jóvenes (iStock)

Mientras en la Argentina la industria del vino, ante la caída de las exportaciones, reclama la eliminación de las retenciones —lo que se conoce como dólar Malbec— y otras políticas estructurales que apuntalen la inserción internacional de la industria, en el mundo se celebra una fecha importante, enfocada en el crecimiento sustentable de la industria, no solo del vino sino de todas las bebidas alcohólicas.

Porque hace unos años, un día como hoy, las 12 empresas productoras de bebidas con alcohol más importantes del mundo firmaron un acuerdo para promover el consumo responsable, y así realizar en este día campañas de concientización, en el marco de la Alianza Internacional por el consumo responsable. Esta premisa, lejos de significar menos ventas para las empresas, implica un negocio a más largo plazo. Y para ello, la clave está en educar y generar conciencia alrededor de un disfrute con moderación, porque el consumo desmedido e irresponsable nada tiene que ver con pasarla bien. Sino por el contrario, no solo le genera muchos problemas de salud a cada consumidor sino también a nivel social. Está claro que a nadie le gusta que le digan qué hacer o cómo hacerlo, pero lo cierto es que se hace necesario visibilizar una problemática de salud pública que causa 3,3 millones de muertes cada año, y la mayoría son jóvenes.

Es por eso que cada vez existen más programas destinados a fomentar el consumo responsable, impulsados por compañías productoras y elaboradoras de bebidas alcohólicas, ONGs o gobiernos. Todas las campañas están sometidas a varias pautas de autorregulación publicitaria, incluyendo como condición general que todos los mensajes deben estar orientados a personas mayores de 18 años y representados por gente mayor de edad, de por lo menos 25 años, y que tal edad se refleje en sus caracterizaciones.

Pablo Rivero, de Don Julio, se sumó a la campaña. Este gesto es simbólico y busca poner de manifiesto que si se toma no hay que manejar

El objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que propuso cada 16 de septiembre como Día Mundial del Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas, es sensibilizar a todos en la prevención de un problema de salud a nivel global.

En nuestro país, Bodegas de Argentina y Uber lanzaron una campaña con el objetivo de educar y tomar conciencia acerca de esta problemática a la hora de salir a la calle con el auto. Y junto a reconocidos chefs y bartenders del país se unieron para concientizar en el día del consumo responsable.

#MoveteResponsable apunta a dar tranquilidad a las distintas personas de trasladarse de un lugar a otro de una manera segura. Es por ello que hoy,16 de septiembre, los usuarios de esa aplicación recibirán un código de descuento para utilizar esa noche en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata.

Consumido con moderación, tiene propiedades beneficiosas para la salud, genera fuentes de trabajo y desarrollo en nuestro país”, afirmó Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina

Este gesto es simbólico y busca poner de manifiesto que si se toma no hay que manejar, pero también los beneficios de un consumo responsable y moderado. Y para que el mensaje llegue a todos, la campaña cuenta con el apoyo de reconocidos chefs y bartenders del país, de la talla de Pablo Rivero (Don Julio), Tato Giovannoni (Florería El Atlántico), Lucas Bustos (Chef Ejecutivo Sagrada Cocina, Mendoza), Mona Gallosi (Punto Mona), Fernanda Sarasa (Sarasanegro, Mar del Plata) Fernando Trocca (Mostrador Santa Teresita), quienes promueven desde sus respectivos establecimientos gastronómicos la importancia de un consumo responsable y moderado de alcohol durante las comidas.

“Disfrutamos cuando te servimos y te vemos disfrutar, pero no podemos disfrutar sino te cuidas” Así dice Pablo Rivero desde su punto de venta gastronómico, el sentido de la responsabilidad a la hora de beber alcohol. Esto, viniendo del creador de Don Julio, el mejor restaurante de la Argentina, y con una cava con más de 30.000 botellas de los mejores vinos argentinos, tiene un significado muy importante. Porque no se trata de vender vinos, sino que los comensales disfruten. Y para ello, comer y beber moderadamente es la mejor manera de lograr la satisfacción alrededor de la mesa.

Por otra parte, Trocca dueño de Mostrador Santa Teresita expresó que “beber responsablemente no es una ley, es una obligación moral con nosotros mismos y con el prójimo”. Justamente él, uno de los cocineros argentinos que más hizo por el auge de la gastronomía y el vino argentino acá y en las principales ciudades del mundo (Nueva York, Londres, etc.), resalta la importancia de disfrutar pensando en el cuidado del otro. Porque el consumo responsable no solo beneficia al consumidor sino a todos los que lo rodean.

Trocca dueño de Mostrador Santa Teresita expresó que “beber responsablemente no es una ley, es una obligación moral con nosotros mismos y con el prójimo” (Getty Images)

Fernanda Sarasa dueña de Sarasanegro en Mar del Plata opina que “no existe un consumo responsable del alcohol, si solo se considera que el mismo es tomar poco. La responsabilidad, es también pensar no solo en nosotros, sino también en el prójimo. Por lo tanto, si tomaste, mucho, poco o casi nada, no manejes, y de ser posible no permitas que otros lo hagan. Usa los medios de transporte disponibles para llegar seguro a tu casa. De esta manera se están generando además más fuentes de trabajo.”

Está claro que no hay que manejar si se bebe alcohol, ni siquiera si la tolerancia es de 0,5, como regla social cada uno debería respetarla, y así dar el ejemplo a los demás. Por eso es muy importante que los anfitriones de los restaurantes más prestigiosos del país pongan de manifiesto estas cuestiones sociales en pos de lograr una mejor convivencia dentro de la comunidad.

También Lucas Bustos, de Sagrada Cocina, considera la importancia de beber con moderación va de la mano del disfrute: “El mundo del vino merece que le des toda tu atención, disfrútalo 100% y si bebés no manejes”.

Lucas Bustos (Chef Ejecutivo de Sagrada Cocina, en Mendoza). La campaña busca dar un mensaje en torno de los beneficios de un consumo responsable y moderado

El objetivo de promover la toma de conciencia relacionado a la seguridad vial, es un pilar fundamental para la Cámara de la Industria del Vino del país, que busca continuamente distintas instancias para generar conciencia sobre la ingesta moderada de la bebida nacional, en busca de fomentar un concepto de vida saludable.

Por último, el mensaje de dos de los bartenders más famosos del país. “Si vas a salir a disfrutar de un buen vino, deja tu auto en casa. Seamos responsables para seguir celebrando los buenos momentos de la vida ¡si tomas, no manejes!” Recomiendan los Mona Gallosi de Punto Mona y Tato Giovannoni de Florería Atlántico.

Las fechas conmemorativas sirven de recordatorio, y es por ello que los actores principales de la industria deben aprovecharlas para tomar cartas en el asunto, creando mensajes y campañas que le lleguen a la gente y les haga comprender la importancia del significado. Sin dudas, esta iniciativa sirve de ejemplo para convencer a todos aquellos que van a salir y a disfrutar de un trago, una cerveza o un vino, que al menos no manejen. Pero de hacerlo, que tengan en cuenta los beneficios del consumo moderado.

El objetivo de promover la toma de conciencia relacionado a la seguridad vial, es un pilar fundamental para la Cámara de la Industria del Vino del país (Getty)

“La comunicación y difusión del consumo responsable de vino es una tarea permanente que se viene impulsando en conjunto con las bodegas, escuelas de gastronomía, medios de comunicación e instituciones comprometidas con el impulso de la responsabilidad individual. El vino es parte de la cultura argentina, declarado Bebida Nacional (Ley 26.870), y que consumido con moderación, tiene propiedades beneficiosas para la salud, genera fuentes de trabajo y desarrollo en nuestro país”, afirmó Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina.

Y si bien desde 2005, la OMS decretó el 15 de noviembre como “día sin alcohol”, y el 15 de marzo se celebra el día internacional del consumo responsable, esta iniciativa más reciente del 16 de septiembre expone las ventajas del consumo responsable, consciente y moderado de las bebidas que tanto disfruta la gente.

SEGUIR LEYENDO