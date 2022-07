Llevar un diario: una técnica efectiva para combatir el estrés

Dr. Daniel López Rosetti - Llevar Un Diario - #Informe

“El dolor en la vida es inevitable, pero el sufrimiento es optativo”, es una frase de Buda que hemos compartido varias veces, para aprender una máxima fundamental. Los contratiempos y obstáculos de la vida no se pueden evitar, pero la manera en que los atravesamos es algo que podemos cambiar, o aprender a gestionar.

Esta idea puede resultar para algunos desagradable, pero es así: vivir implica necesariamente cierto nivel de estrés . En mi nuevo libro, “Estrés, sufrimiento y felicidad”, brindo algunas herramientas prácticas para el manejo del sufrimiento, cuya palabra técnica es estrés. Porque, como ya hemos explicado en otras oportunidades, estrés y sufrimiento es lo mismo.

Existen varias herramientas para gestionar el estrés, la que le comento hoy se llama “Llevar un diario”. No me refiero a un diario de lo que hizo durante el día, me levanté a tal hora, desayuné tal cosa, viajé de este modo.

Tener un registro de qué acciones nos ayudaron a estar mejor, ayuda a aprender cada día (iStock)

Solamente le sugiero hacerse tres preguntas todas las noches. Lo anota en una libreta, en un papel, en un cuaderno, yo lo hago en el celular y es algo muy personal. Responderse todas las noches, no le va a llevar más de cinco minutos, tres preguntas.

La primera, ¿qué hice mal hoy? Traté mal a alguien. Alguien me llamó porque me necesitaba y no estuve presente. Estoy haciendo un plan de nutrición, dieta, y bueno, ese día no la seguí. Es íntima, es personal, pero póngalo.

Segunda pregunta, ¿qué hice bien hoy? Bueno, a lo mejor respondió adecuadamente en el trabajo, compartió con un amigo tal o cual cosa, o con familia, de lo cual dice “esto fue bueno lo que hice”. Anótelo.

Y la tercera de las preguntas es, ¿qué hubiera hecho diferente el día de hoy? Y bueno, hubiera destinado más tiempo para mí, hubiera hecho una caminata. Hubiera leído algo que me gusta. Hubiera organizado el día de otro modo.

Llevar un diario es parte del proceso de autoconocimiento para gestionar el estrés (istock)

Con el correr de los días, y yo le diría pocos días, tres o cuatro, usted va a aprender mucho de usted mismo . Se va a dar cuenta de las cosas que hace mal y va a tratar de disminuirlas . Se va a dar cuenta de las cosas que hace bien y va a tratar de aumentarlas. Y se va a dar cuenta de qué hubiera hecho distinto.

Uno aprende mucho de sí mismo, pero hay que anotarlo. Porque si yo le pregunto qué hizo mal, qué hizo bien y qué hubiera hecho diferente ayer, ya no nos acordamos porque el día ya pasó y la vida pasa rápido.

Cuando uno aprende estas tres cosas, respondiéndose estas tres preguntas, seguro puede corregir lo que hace todos los días y eso resulta con seguridad en una mejora de la calidad de vida.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.

SEGUIR LEYENDO: