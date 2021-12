Tomar sol en Mar del Plata: los protectores subieron hasta un 50 por ciento este verano

Lo mínimo que se aconseja como Factor de Protección es 30

Es considerado un producto esencial aunque por su precio no es accesible para todos. Si bien los especialistas recomiendan usar protector solar todo el año, en verano ese cuidado se vuelve imprescindible para evitar el daño acumulativo.

Los precios son muy dispares en lo que respecta a marcas, tamaño y tipo de protección, por lo que hay que comparar exhaustivamente antes de comprar. No solo eso, con la suba del dólar y la alta demanda de temporada hace que haya aumentos hasta del 50% en las distintas marcas disponibles en el mercado.

Infobae hizo un relevamiento en las farmacias de Mar del Plata.

Los envases de 250 gramos son los más vendidos y los más frecuentes de encontrar, arrancan en $700 y pueden alcanzar los $1700. Si son de laboratorios internacionales superan los $2500, aunque en La Feliz solo se encuentran en cadenas grandes o perfumerías.

Hay una gran oferta, su precio varía por tamaño, marca y factor de protección

Firmas reconocidas como Dermaglós, Bagovit y Nivea, son las más económicas. El salto de precio se percibe en otras marcas como Hawaian Tropic que en su tamaño de 250 ml con FPS 30 cuesta $2000.

En la zona céntrica algunos locales ofrecen descuentos de hasta el 25 % en protectores de laboratorios franceses. La emulsión corporal de La Roche Posay de 200 ml con protección 30 sale $2252, y la Vichy con iguales características $2324.

Para Irene Bermejo, dermatóloga hay una diferencia también de calidad . “ Hacer un producto de calidad que proteja la piel es costoso no cualquier laboratorio logra un resultado eficiente. No es lo mismo. Sin embargo la discusión pasa por la exposición, la mejor prevención es elegir no tomar sol” .

También se venden sobre la arena de Playa Grande, y Varese. Los más solicitados por los turistas son de FPS bajos entre 15 y 30. Los especialistas sugieren comprarlos en los locales para garantizar los controles de calidad.

Protección siempre

Los especialistas recomiendan aplicar la crema cuarenta minutos antes de ir a la playa

Consultada por Infobae, Lilian Demarchi, dermatóloga, remarcó que “es importante el uso de protector solar todo el año para evitar la acumulación del daño solar”.

“Los rayos UVB, que son peores que los UVA, son los que producen las quemaduras y el cáncer de piel -explicó -. El daño es acumulativo a lo largo de todo el año. Usar protección debe ser parte de nuestra rutina diaria. Más aún en época de verano extremar los cuidados”.

El sol y sus rayos UV y UVA pueden quemar la piel incluso en días nublados. La arena, el agua de mar , también reflejan rayos UV dañinos, lo que genera que la piel también se lastime. D emarchi recomienda aplicar la crema cuarenta minutos antes de ir a la playa, debe renovarse cada dos horas y después de hacer ejercicio o nadar. Es importante tener en cuenta zonas del cuerpo como las orejas, empeines, labios, cuello, tórax y, en el caso de calvicie, la cabeza.

Lo mínimo que se aconseja es un FPS (Factor de Protección Solar) de 30 que bloquee la radiación UVA y UVB, pero en fototipos más bajos, es decir en pieles más claras que tienen tendencia a quemarse y no se broncean, lo ideal es de 50 en adelante.

“Tampoco se debe olvidar que la radiación solar pasa a través del vidrio, por lo que si nos vamos de viaje hay que tener protector aunque vayamos en el auto o en algún medio de transporte”, enfatizó la dermatóloga.

La Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), destaca la importancia de evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 donde los rayos UV son más fuertes. A su vez sugiere combinar la protección con otros elementos bloqueadores como gorras, sombreros, anteojos de sol.

Según el Ministerio de Salud, en Argentina el cáncer de piel (no melanoma) alcanza los 126 mil casos anuales. Silvia Navajas, médica dermatóloga y consultora del Instituto Provincial del Cáncer de la Provincia de Buenos Aires resaltó que “la consigna es disfrutar al aire libre con responsabilidad: tomar sol en pequeñas dosis puede aumentar las endorfinas y producir bienestar emocional y sintetizar la vitamina D pero el abuso puede producir efectos nocivos, las quemaduras solares crónicas pueden significar envejecimiento de la piel, lesiones precancerosas y cáncer cutáneo”.

Productos cosméticos o medicamento

Los protectores solares aún no fueron reglamentados en el Programa (POM), pese a que se trata de un producto imprescindible en la prevención de enfermedades de la piel.

En los últimos días la diputada Ofelia Fernandez presentó un proyecto de ley para que el gobierno porteño garantice su distribución. Consultado por Infobae, Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos y presidente de la Unión de las Obras Sociales, explicó: “Con la gratitud le garantizás lucro a los laboratorios porque se paga con el dinero público”.

De esta manera sugiere campañas nacionales por parte del Ministerio de Salud para promover el uso racional de las cremas y presentar proyectos de precios de referencia al igual que una cobertura del 40% de las obras sociales.

SEGUIR LEYENDO: