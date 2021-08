Dermaplaning o afeitado facial femenino: qué es y por qué se volvió tendencia en redes sociales

El dermaplaning es un método de exfoliación mecánica y no química de la piel mediante la manipulación de un bisturí

Las tendencias en belleza están a la orden del día, es por eso que cuando una influencer lo utiliza en sus redes sociales rápidamente esto se vuelve viral.

Este fue el caso de una de las últimas novedades que surgió en Tik Tok, dermaplaning o afeitado facial femenino . Consiste en un método de exfoliación mecánica, no química, de la piel mediante la manipulación de un bisturí. Se trata de un bisturí de calibre 10, es decir un tipo de bisturí quirúrgico estéril de acero al carbono que se puede emplear para retirar las células muertas que se han depositado sobre la piel.

“ El dermaplaning es una exfoliación superficial de la piel que se realiza con bisturí con el objetivo de mejorar la calidad de la piel, otorgando homogeneidad, suavidad y luminosidad al rostro. Asimismo, permite una mejor absorción de cremas y máscaras hidratantes”, explicó a Infobae Johanna Gleiser, médica dermatóloga (MN 126729).

Por su parte, la dermatóloga Fiorella Marta (M.N: 153762) agregó que, además, cumple la función de eliminar las células muertas de la piel, y remueve el vello indeseado e incluso, la delgada “pelusita de durazno”, que corresponde a los vellos rubios o blancos que fácilmente vemos contra el sol.

Para la médica dermatóloga María Florencia Paniego (MN 94.996), esta rutina se publicita como la panacea para resolver todos tus problemas y darle un mágico glow up en cuestión de minutos, pero asegura que salvo la toxina botulínica y una rutina de skin care dermatológica, la magia no existe.

Si bien esto se puede realizar en la intimidad de los hogares y es una herramienta que se puede adquirir fácilmente por internet, hay otros tratamientos que se realizan en gabinetes y en consultorios que tienen excelentes resultados para dejar la piel del rostro brillante. Algunas de ellas son: punta de diamante, peeling o criopeeling, pero para que estas tengan un buen resultado, deben estar realizadas por un profesional.

A diferencia de otras exfoliaciones como puntas de diamantes, peeling y criopeeling, entre otras, el dermaplaning produce un rasurado del vello facial. Para obtener un buen resultado lo debe realizar un profesional entrenado y con experiencia. Es importante siempre utilizar protección solar luego del tratamiento.

¿Cuándo se debería realizar el tratamiento?

El dermaplaning se suele realizar una vez al mes y, aunque tiene muchas cualidades, es importante que las pieles con acné prescindan del tratamiento. Y es que existe la posibilidad de que los granitos se infecten al pasar la herramienta de rasurado por el cutis.

“Es muy importante no exponer la piel al sol tras someterse a esta técnica. Esto se debe a que elimina las capas más superficiales de la tez y los rayos ultravioleta pueden provocar la aparición de manchas, quemaduras y rojeces”, explicó María Florencia Paniego.

“Tiene un excelente acabado pero a corto plazo. No apto para todo tipo de pieles, ni para ser realizado por manos no profesionales. En mi opinión prefiero un resultado más progresivo y paulatino, con el uso de ácidos domiciliarios a bajas concentraciones. Que de notar algún efecto no deseado, se pueda suspender el tratamiento”, detalló Fiorella Marta.

Por su parte, Johanna Gleiser comentó que en cuanto a momentos específicos del año, conviene hacerlo en otoño e invierno pero, si el paciente se cuida y utiliza protector solar, se puede realizar en cualquier momento del año.

Cuáles son los pro y cuáles los contras del Dermaplaning

Elimina en forma segura y total del vello indeseado

Los pro

- Eliminación segura y total del vello indeseado, incluso, la delgada “pelusita de durazno”, que corresponde a los vellos rubios o blancos que fácilmente vemos contra el sol.

- Es un método indoloro y poco invasivo. Elimina de inmediato el aspecto apagado del rostro.

- La piel se vuelve visiblemente más uniforme en cuanto al tono.

- Puede realizarse en embarazadas y en lactancia, a diferencia de los ácidos.

Las contra

- Riesgo de hiperpigmentación del rostro por no cuidarse del sol pre o post tratamiento. Es importante el uso de bloqueador solar de alto espectro todo el año.

- Puede causar irritación y sensibilidad de la piel.

- No constituye un tratamiento ni una solución definitivos.

- Esta práctica no está recomendada realizarla para pieles con acné pustuloso si hay infecciones locales.

- No es apto para pieles sensibles, reactivas, acneicas , aún con grados leves de rosácea, dermatitis ceborreica o atípica, pacientes con mala cicatrización. Es un método cruento que, en manos poco avezadas, resulta por lo menos peligroso, teniendo en cuenta que se hacen cursos express sobre esto.

- Quitar el vello en el rostro es perjudicial, siempre debe existir un vello para protegernos de la luz ultravioleta y ser extremadamente cauteloso con la Protección solar. Se deben utilizar Protectores solares de uso dermatológico con filtros UVA y UVB.

