Una firma frena una bala: una iniciativa global propone defender y proteger a las especies autóctonas

El puma, un felino "clave" pero incomprendido de la Patagonia argentina (EFE/ Rewilding Argentina)

El Día Internacional del Puma se estableció el 30 de agosto con el fin de reconocer la importancia de conservar esta especie e informar para promover su cuidado. Este año, se asumió un compromiso especial con estos felinos: detener su caza para trofeo, una actividad despiadada que está permitida, legislada y atenta contra la especie, que es una de las más perseguidas.

Para ello distintas organizaciones trabajan juntas en la campaña “ No a la caza de pumas, trofeos de sangre ”, en donde toda la ciudadanía puede sumar su apoyo firmando la petición de Change, ingresando en: http://change.org/PumasNoTrofeos.

Dicha campaña apunta a:

-Impedir la caza de trofeos de puma.

-Reconvertir los criaderos de puma que surten a los cotos de caza en espacios de protección y conservación de la fauna, entendiendo la oportunidad que representan para el desarrollo del turismo regional en este contexto de pandemia.

-Incentivar el tratamiento legislativo de un marco regulatorio estable que impida la importación y exportación de trofeos de caza.

Cachorro de puma en el Parque Patagonia ©Franco Bucci_Fundación Rewilding Argentina

La iniciativa es encabezada por Pumakawa, Fundación Cullunche, Red Argentina Contra el Tráfico de Especies Silvestres (RACTES) y Humane Society International, con numerosas organizaciones que adhieren a la causa: Red Yaguareté, Foro Ambiental Córdoba, Fundación BIORED, Reserva Tatú Carreta, Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN), Parque Ecologico Urbano (PEU) Rio Cuarto, Ecohouse Global, Cámara De Productores Ovinos De Córdoba (CAPOC), BIOGUIA, Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (CERNAR) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC), Fundación de la Tierra, Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC), Universidad Buenos Aires (UBA), Fundación Coordinación de Felinos Silvestres Chile, Pumas Chile.

Por qué el 30 de agosto

Exactamente el 30 de agosto del 2009 un incendio puso en peligro la vida de muchos ejemplares de pumas que se encontraban en Pumakawa Reserva Natural, ubicada en Villa Rumipal (Córdoba), dedicada a la recuperación de la fauna y restauración del monte nativo. Kai Pacha junto al equipo de Pumakawa pudo actuar a tiempo y salvar a todos los animales. Pero ese día quedó marcado por las dificultades de afrontar el siniestro en la zona, y cobró relevancia la importancia de trabajar con la comunidad local y llevar el mensaje de proteger a los pumas más allá de los límites de la reserva.

Sable, hembra de puma monitoreada con radiocollar con geoposicionadores y conexión satelital (© Franco Bucci_Fundación Rewilding Argentina)

A partir de ese hecho Kai Pacha de Pumakawa junto con Alex Macipe, colaborador de National Geographic Traveler Latinoamérica, lograron que cada 30 de agosto se celebre el Día Internacional del Puma pensado desde un marco educativo que promueva su preservación y ayude a erradicar mitos existentes respecto a la especie. Se busca visibilizar que el puma cumple un rol muy importante en el ecosistema por lo que tenemos la responsabilidad de protegerlos. Además, no es un felino que ataque a las personas, a menos que sea acorralado y no pueda escapar. Y sólo si se le priva de sus presas naturales, puede atacar al ganado. Los pumas no son trofeos de caza sino una especie propia de nuestra cultura, indicadores de problemas ambientales y de ecosistemas degradados.

“Este 30 de agosto simboliza un gran desafío, pero todos podemos ayudar a que los pumas sean finalmente protegidos de la caza de trofeos y su exportación. La fauna autóctona no es un trofeo, y cada firma en Change.org representa que nuestra sociedad está lista para llevar adelante este cambio de paradigma”, concluyeron los que impulsan la campaña.

