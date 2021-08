Cuáles son las mejores empresas argentinas para trabajar en la región y por qué

Cuáles son las empresas argentinas distinguidas por Great Place to Work como los mejores lugares para trabajar en América Latina 2021 (Getty Images)

Great Place to Work, firma global de people analytics y consultoría que ayuda a las organizaciones a obtener mejores resultados de negocio focalizándose en la experiencia laboral de todos los empleados, dio a conocer el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2021. Para su elaboración, consultaron a más de 2 millones de empleados de más de 1.000 organizaciones en 20 países de América Latina, sobre los factores clave que crean excelentes lugares de trabajo para todos y se analizaron las prácticas culturales de las empresas.

Entre las categorías multinacionales, grandes empresas y pequeñas y medianas compañías, varias organizaciones argentinas fueron distinguidas por sus características que las ubican entre las mejores para desempeñarse laboralmente en la región.

Tal es el caso de DHL Express, que resultó primera en el prestigioso listado entre las multinacionales . Consultado por Infobae en relación a sus impresiones tras ser distinguidos por GPTW, Alejo Rodríguez Bartkow, CSA Human Resources Director VP HR de DHL, expresó: “Creo que la palabra que mejor define lo que sentimos, todos en DHL Express, al ver nuestra compañía siendo reconocida de esta forma, es orgullo. Orgullo y satisfacción, no sólo porque sabemos el esfuerzo y dedicación diaria que requiere de parte de nuestros colaboradores -nuestras ¡superestrellas de la máquina amarilla!- y de los líderes de equipos, generar en cada acción, cada decisión que se toma, la cultura del mejor lugar para trabajar para todos; sino también y muy especialmente por lo que requirió en este año y medio ya de situación de pandemia, en donde todos asumimos el compromiso de asegurar la logística internacional, aún en momentos tan desafiantes para la industria. Viendo nuestros couriers salir a la calle en su labor diaria, o a nuestros agentes dar servicio al cliente desde sus propias casas, todos dimos un esfuerzo extra con la pasión que nos caracteriza, la actitud de siempre poder hacerlo, y es eso lo que nos genera el orgullo y la satisfacción de conectar personas, mejorando sus vidas”.

DHL Express fue distinguida como la mejor multinacional para trabajar en América Latina 2021 (Cristian Gastón Taylor)

¿Es el bienestar de los miembros de la organización una de las claves para lograr un ambiente laboral superlativo? ¿Qué acciones impulsan en este sentido? Según Rodríguez Bartkow, “definitivamente el bienestar, entendido holísticamente al integrar no sólo la salud física, sino también la energía mental, la personal (aquello que te da un propósito) y sobre todo la emocional, ha sido el foco principal de nuestras acciones en este tiempo en el que el mundo y la forma de trabajar cambió debido a la pandemia. Hemos potenciado nuestro programa global Fit for Work – Fit for Life (Apto para Trabajar – Apto para Vivir) y cada una de sus iniciativas han tenido el objetivo de cuidar esas cuatro energías de todos nuestros especialistas internacionales. Los protocolos adecuados en el trabajo nos han permitido disminuir riesgos en la salud física; pero otras acciones específicas han apuntado a apoyar la salud mental y emocional, donde identificamos rápidamente que el desafío era tan o más relevante aún. Nuestro objetivo es y continuará siendo generar el mejor y más seguro y saludable lugar para trabajar”.

Alejo Rodríguez Bartkow, CSA Human Resources Director VP HR de DHL

“Nuestros valores corporativos nos brindan los principios guía para el liderazgo que perseguimos: asegurar los resultados, sin comprometer el respeto. Nuestro programa global formativo “El líder del Siglo XXI”, está compuesto de un serie de módulos y herramientas que permite a cada líder de la organización asumir su rol como tal, brindar el apoyo adecuado a su equipo, ofrecer coaching y retroalimentación oportuna, brindar reconocimiento y siempre celebrar los logros alcanzados. Asumir un rol de liderazgo en DHL Express conlleva una tremenda responsabilidad, ya que su principal tarea es asegurar el primer pilar de nuestra estrategia corporativa: tener a nuestra a gente motivada y comprometida. Debes lograr que tu equipo tenga el mejor día, todos los días; cuando ese objetivo se logra, la recompensa como líder es inmensa. Tienes la capacidad de generar impacto no sólo en el colaborador y así, la calidad del servicio al cliente que él brinda; sino que influyen positivamente en su vida, tanto profesional como personal. Por ello es que ser el Mejor Lugar para Trabajar para todos, es mejor para las personas, para las compañías y, creo fervientemente, para el mundo en sí”, reflexionó en relación a qué cree que tiene que tener un buen líder.

Alejo Rodriguez Bartkow, VP HR de DHL, precisó a Infobae las acciones que impulsan para fomentar el bienestar de sus trabajadores (DHL Panamá)

En la categoría de grandes empresas, la compañía nacional Banco Galicia se ubicó segunda en el ranking , por detrás de la compañía peruana Interbank. En diálogo con Infobae, Rafael Bergés, Gerente de Personas de Galicia, compartió el sentir de la organización tras ser distinguida: “Hace 9 años en Galicia incorporamos en nuestra cultura el modelo de confianza basada en valores y en una manera de trabajar donde las personas somos el centro. Y para llevar este modelo a la práctica, empezamos a medir y a gestionar el clima organizacional con el modelo de GPTW. En el camino aprendimos que el clima es fundamental y es parte de la estrategia. Entendemos que el clima es la manera en la que se trabaja y el cómo se logran los objetivos del negocio, y evidenciamos que a mejor clima son también mejores los resultados que obtenemos en equipo”.

“Por eso desde Galicia promovemos la gestión del clima laboral como un tema de negocio, y creemos que es la mejor forma de impulsarlo. Haciendo una comparación, lo que el NPS es para el cliente, la medición de clima es para el colaborador, y por este motivo consideramos que logramos destacarnos frente a un mercado local y regional tan competitivo que nos impulsa a seguir mejorando día a día. Por un lado, contamos con un equipo de liderazgo maduro que se adapta a las necesidades del cliente, poniendo a las personas en el centro. Por ejemplo, durante la situación de COVID-19, logramos coordinar y motivar a un equipo de más de 6000 personas con nuevas dinámicas de trabajo y sin perder la cercanía con el cliente”, precisó.

Según Bergés, “por otro lado, sostener y desarrollar nuestras prácticas claves como las conversaciones, la comunicación abierta y transparente, el reconocimiento y la formación para el reskilling de nuestro talento son algunas de las claves para potenciar tanto nuestra cultura como el negocio que están en constante y acelerada transformación. El cuidado de nuestros equipos es clave en todo momento y en pandemia nos propusimos redoblar la apuesta. Este contexto nos invitó a desafiarnos poniendo foco en cuidar nuestra salud física, mental y emocional y acompañar la experiencia de trabajo remoto y presencial”.

El equipo de Banco Galicia en la entrega de premios de GTPW durante 2019

“Es muy importante estar cerca en la distancia por eso hicimos pulsos constantes para conocer cómo estaba atravesando el equipo Galicia la pandemia. Con estos resultados construimos servicios y los pensamos en línea al bienestar de nuestros equipos, para esto ampliamos la oferta de beneficios tanto in-company como en las casas de los colaboradores, llevando propuestas atractivas y saludables”, analizó.

¿Qué creen que tiene que tener un buen líder desde Banco Galicia? De acuerdo a Rafael Bérges, “Frente a los desafíos que nos proponemos, siendo una organización full agile que se prepara para convertirse en data driven en los próximos años, el clima organizacional es una herramienta muy poderosa de la cultura y ADN Galicia para seguir creciendo como organización, y transformándonos, siendo un excelente lugar para trabajar. Para cumplir los objetivos propuestos el rol del líder es fundamental pues desarrolla y fomenta la Cultura de Confianza. No imaginamos que sea posible trabajar en equipos ágiles sin líderes cercanos y que conozcan a sus equipos, generen espacios de conversación, feedback y reconocimiento permanentes y acompañen a los equipos en su desarrollo”.

“Nuestros líderes aportan la visión del negocio al equipo, fomentan la autogestión y la toma de decisión matriciales, empoderándolos y creemos que esto es un diferencial de nuestra organización”, añadió.

Rafael Bergés, director de personas de Banco Galicia

Entre las compañías pequeñas y medianas, en el puesto 10 se ubicó Stoller , empresa que a través de los años ha logrado comprender “El lenguaje de las plantas”. En conversación con este medio, Carina Rossi, gerente de Gestión Humana de Stoller Argentina y Uruguay, expresó: “Estamos muy orgullosos y felices de formar parte de este ranking, sobre todo por la gratificación que significa ver plasmado en la realidad el producto de tantos años de trabajo en Gestión Humana. Cuidamos cada detalle de la experiencia de los colaboradores y todos somos protagonistas; esa es nuestra forma de vivir la cultura de la empresa. Cada una de las voces que integran nuestro equipo tiene un lugar importante, es escuchada y es atendida. Trabajamos para que cada colaborador pueda dar lo mejor de sí, para que pueda superarse, promoviendo de esta manera la excelencia e innovación en los equipos de trabajo. En eso radica nuestro gran diferencial, lo que nos permitió este año ser reconocidos también recientemente por Great Place to Work como uno de ‘Los mejores Lugares para Trabajar en Argentina’, obteniendo el puesto N° 1 dentro del ranking de la categoría hasta 250 empleados”.

Parte del equipo de Stoller Argentina

¿Es el bienestar de los miembros de la organización una de las claves para lograr un ambiente laboral superlativo? ¿Qué acciones impulse en este sentido? Según Rossi, “sin dudas, el bienestar de cada persona en la organización es clave. Como empresa prestamos atención al bienestar integral de las personas, buscando satisfacer distintas necesidades, no solo vinculadas a lo laboral sino también a su bienestar físico y emocional. Atendemos a las personas en su faceta profesional, ofreciéndoles todos los recursos que están a nuestro alcance para que se puedan desarrollar y superarse en ese ámbito; social, facilitando vínculos de camaredería e integración con los compañeros; familiar, integrando a los miembros de la familia a muchas de nuestras actividades y ocupándonos de sus necesidades particulares; psicológico, prestando contención a quienes lo necesitan”.

¿Qué creen que tiene que tener un buen líder? “Considero que un buen líder debe inspirar a su equipo a través del ejemplo. Las habilidades comunicacionales son fundamentales; un líder debe saber dar feedback de manera oportuna, escuchando a la otra persona y “habilitar” en cierta manera los errores, logrando que estos se transformen en oportunidades de aprendizaje”, concluyó la gerenta de Gestión Humana de Stoller.

Carina Rossi, gerente de Gestión Humana de Stoller

Las empresas argentinas premiadas

Categoría multinacionales

1- DHL Express

3- DIRECTV

4- Mercado Libre

5- Teleperformance

7- SAP

8- Santander

10- Citibank

11- Hilton

12- Novo Nordisk

13- ORACLE

14- AES

15- Logicalis

16- Dell Technologies

20- EY

22- SC Johnson

24- Dow

25- Salesforce

Categoría grandes empresas (+500 empleados)

2- Banco Galicia

16- Cervecería y Maltería Quilmes

28- Banco Ciudad

43- Universidad Siglo 21

49- Grupo Bind

Categoría compañías pequeñas y medianas (10 a 500 empleados)

10- Stoller

14- Coderhouse

25- Onapsis

30- Proma

45- Credicuotas

47- Lightech

