Great Place to Work: cuáles son las mejores pymes para trabajar en la Argentina

El equipo de S1Gateway, la empresa pyme que encabezó el ranking de los Mejores Lugares para Trabajar

Este año, por primera vez, se realizó una edición del tradicional ranking Los Mejores Lugares para Trabajar (Great Place to Work) para pymes, que destacó a 20 empleadores locales de ese segmento. Del relevamiento participaron más de 800 personas de 58 empresas y los tres primeros lugares fueron para las empresas S1Gateway, Brain Technology y Growketing .

“Queríamos diferenciarlas del resto de empresas más grandes que conforman nuestros rankings. Pero sobre todo, porque las más pequeñas son las grandes generadoras de empleo al mismo tiempo que un pilar clave en el desarrollo social y económico del país”, destacaron desde Great Place to Work, organización especializada en cultura laboral que realiza encuestas desde 1992 en todo el mundo. Es la primera vez que realiza una lista para este segmento de empresas a nivel local.

El relevamiento permitió descartar la falsa creencia de que las empresas más chicas cuentan con procesos rudimentarios para la gestión de personas, tienen dificultades para planificar en el largo plazo o no disponen de muchos recursos para atraer y retener talentos. “Si bien esto es cierto para la mayoría de las empresas pequeñas, no es así en todos los casos. No importa el tamaño, sino la determinación con la que gestionan la experiencia de sus colaboradores ”, destacó el informe.

Para las pymes, los empleados son el recurso más competitivo con el que cuentan. Y desde Great Place to Work advierten que deben ser gestionados a través del desarrollo de vínculos de calidad. “Se dice que las pymes tienen menos capacidad de planificación, que están más sujetas a los vaivenes de la economía, que sus estructuras salariales son menos competitivas al igual que los beneficios que pueden otorgar. A su vez, se dice que las empresas más grandes tienen una mayor capacidad para invertir en sus colaboradores. Sin embargo, en estas empresas pequeñas, la percepción de los colaboradores es contraria tanto a esas apreciaciones como a los datos que suelen acompañar esa mirada”, resaltaron.

Los logos del top20

Por ejemplo, el 89% de los encuestados en el ranking de pymes señalaron que los jefes hacen un buen trabajo en la asignación y coordinación de las personas y tienen una visión clara de hacia dónde va la organización y cómo lograrlo. En el ranking nacional, ese porcentaje fue de 79 por ciento.

En el caso de los salarios, el 73% de los encuestados del ranking de pymes dijeron que las personas reciben un pago justo por el trabajo que hacen. En el ranking nacional, el resultado fue de 58 por ciento. Para los beneficios, el 83% de los encuestados pymes señaló que recibe capacitación u otras formas de desarrollo para crecer laboralmente. Mientras que en el ranking general, el número fue de 78 por ciento.

“Creamos la empresa para trabajar y crecer pero disfrutando el camino. Nunca nos enfocamos tanto en los números y objetivos de facturación y de ganar dinero. Nos enfocamos en armar un lugar donde podamos disfrutar y que la gente pueda hacer lo que le gusta con libertad. Cuando alguien es bueno haciendo su trabajo, lo mejor es que esté tranquilo y despliegue su potencial sin nadie que lo controle”, señaló Leonardo Sujoluzky, cofundador y socio de S1Gateway, una empresa con 11 años de antigüedad, dedicada al desarrollo y exportación de software. Cuentan con 70 empleados. Es la primera pyme del ranking.

“Nunca nos vienen a pedir aumento, siempre estamos a disposición del empleado, nos ocupamos nosotros de que esté bien”, agregó el socio de la empresa. “Siempre trabajamos en forma remota. En diciembre pasado inauguramos oficinas en City Bell y en marzo las tuvimos que cerrar. Estamos acostumbrados a operar con teletrabajo; estamos en muchos lugares distintos como Tucumán, Mar del Plata o Buenos Aires y también tenemos empleados trabajando desde México, España, Colombia e Italia”, afirmó.

Los empleados de Growketing, otra de las pymes destacadas en el ranking

“Sabemos que nuestra empresa es un buen lugar para trabajar desde hace tiempo. No tenemos prácticamente rotación, la gente que entra a trabajar se queda. El compromiso es contratar bien, sumar talento y estar muy seguros. Estamos creciendo muchísimo y para nuestra empresa lo más importante es la gente, no tenemos estructura física, no tenemos stock o máquinas. Tenemos gente que ya tiene recorrido y sabe lo que quiere. No tenemos jefes controladores, sino jefes que allanan el camino y facilitan la tarea”, concluyó Sujoluzky.

La firma Brain Technology, dedicada a la consultoría tecnológica y con presencia en la región y Europa, obtuvo el segundo lugar.

“Nos interesa que nuestros colaboradores se sientan cómodos y trabajen desde donde ellos quieran, ya sea oficina, sus casas, o un bar por ejemplo y logren un equilibrio entre la familia y el trabajo, ponderando la familia por sobre el trabajo. Entendemos que estas libertades no afectan la productividad de cada uno, sino que las potencian”, destacó Federico Coronda, socio y director Comercial.

Federico Coronda, socio y director Comercial de Brain Technology

“Además, intentamos que todas las personas que pertenecen a la empresa participen de alguna u otra manera en los proyectos que llevamos adelante, ya que ellos forman parte de los resultados y logros que obtenemos. Somos conscientes que sin ellos, no estaríamos parados en el lugar que estamos”, señaló.

El tercer puesto del ranking fue para Growketing, una agencia de performance que se ubica entre las principales de Latinoamérica. Surgió en la pandemia por la iniciativa de un grupo de ex empleados de Google y emprendedores con ganas de crear un espacio donde les gustaría trabajar.

Esta pyme tiene una modalidad 100% remota pero orientada a los propios recursos humanos. “Nos definimos como potenciadores de negocios y lo aplicamos incluso hacia el interior de nuestra compañía, donde desarrollamos distintos proyectos propios de e-commerce que generan ingresos adicionales”, explicaron.

Desde la pyme, destacaron que generaron espacios de aprendizaje continuo con capacitaciones de diversos temas (desde oratoria, presentación con clientes hasta nuevas tecnologías en medios publicitarios). “Además, procuramos generar instancias de diálogo, intercambio y feedback constante: tenemos reuniones recurrentes uno a uno con los líderes de los equipos y cada una de las personas que son parte de la agencia. A esto le sumamos una reunión semanal en la que compartimos en equipo todos los avances de cada proyecto, aprendizajes e instancias periódicas de distensión, para conocernos más”, detallaron.

Dentro de la compañía, la comunicación es a través de herramientas como Telegram y Slack, con grupos diferenciados por clientes, para separar cada uno de los proyectos y las cuestiones personales.

Metodología

Según la metodología del relevamiento, para determinar los mejores lugares de trabajo en Pymes en Argentina se analizaron las respuestas anónimas de las encuestas que representan a más de 800 personas y los empleados respondieron preguntas que describen hasta qué punto su organización crea un Great Place to Work For All.

Así, “el puntaje total que recibe la empresa se conforma de lo que obtienen en los 5 componentes del Modelo: Confianza, Maximizar el Potencial Humano, Valores, Liderazgo efectivo e Innovación. Cada uno de estos elementos está compuesto por determinadas sentencias del cuestionario”.

El 85% de la evaluación se basa en lo que dicen los colaboradores sobre sus experiencias de confianza y la capacidad que logran en su organización para alcanzar su máximo potencial humano, sin importar quiénes son lo qué hacen. Y el 15% restante del ranking se basa en las respuestas de los colaboradores sobre sus experiencias diarias de innovación, los valores de la empresa y la efectividad de sus líderes, para garantizar que también tengan una experiencia constante.

La lista completa

Estos son los 20 puesto de la lista de los Mejores Lugares para Trabajar para PyMES en Argentina 2021:

1 - S1Gateway

2 - Brain Technology

3 - Growketing

4 - Coderhouse

5 - Kenility

6 - Ojam Bullrich Flanzbaum

7 - SAESA

8 - Adbot

9 - Amplifica

10 - Gen IT

11 - Bioaggil

12 - Desol

13 - Nubiral

14 - Lightech

15 - Prosumia

16 - Macena

17 - Insside

18 - Moby Digital

19 - Estudio Monzón

20 - Punto Rojo

El ranking completo (con el perfil de cada compañía) se puede consultar aquí.

