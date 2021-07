Comienza Mediamorfosis con una edición virtual y gratuita

Proyecto Los Cuentos Foley, de Facundo Cantelmi (Crédito: Prensa Mediamorfosis)

Desde el 26 al 31 de julio se podrá disfrutar de una nueva edición de Mediamorfosis, el encuentro de formación, industria y exhibición de contenidos vinculado a la evolución de los nuevos medios más influyentes de Latinoamérica. Esta 23° edición se proyectará desde Chile de manera online y gratuita a toda Latinoamérica.

Este año, Mediamorfosis dará a conocer las nuevas narrativas inmersivas en el mundo del entretenimiento de América Latina. Indagará sobre los temas más destacados del sector, mediante conferencias, paneles, workshops y reuniones one to one con profesionales de la industria mundial. También, como tópicos, se suman las nuevas narrativas XR (realidad expandida) y de qué manera la tecnología abre nuevas posibilidades expresivas para el mundo del entretenimiento latinoamericano, repensando cómo se transforma la matriz de trabajo de toda la industria de las comunicaciones y el entretenimiento.

Proyecto Un lugar seguro, de Ignacia Merino (Crédito: Prensa Mediamorfosis)

Creado en 2014 por Damián Kirzner, ya cuenta con 23 ediciones en 11 ciudades de 9 países latinoamericanos. Es por eso que es reconocida por ser la plataforma de promoción más importante para los nuevos talentos de la región. “Hemos construido una red real de colegas en la que nos ayudamos unos a otros, colaboramos para que los nuevos creadores puedan emerger y ayudarlos a conectar con el mundo”, comenta Kirzner. Además aclara que esa red hoy está activa y en este evento de Mediamorfosis se podrá ver. “La virtualidad ha facilitado, en alguna medida, la participación de la audiencia. Si bien no nos podemos encontrar físicamente, la participación virtual ha hecho que puedan estar todos los creadores de latinoamérica participando de manera masiva”, agrega.

Esta edición virtual tendrá a reconocidos expositores internacionales, que analizarán cómo lideran el cambio en la comunicación a través de las nuevas tecnologías. Participará la fundadora y directora de Power to the Pixel, Liz Rosenthal (UK), programadora VR del Festival de Venecia y pionera de la distribución digital. También será de la partida el famoso fotógrafo belga Karim Ben Khelifa, que anunciará su nueva obra “7 Grams”.

Por otra parte, directivos de los estudios más importantes del mundo como Tom Burton, Jefe de Interactive de BBC Studios; Sharon Clark (UK), Directora Creativa de Raucous y Eleanor Whitley (UK), Productora Ejecutiva Marshmallow Laser Feast, dialogarán sobre sus conocimientos y experiencias acerca de lo que se necesita para dirigir un negocio exitoso en la industria inmersiva sin dejar de ser creativos y artistas.

“Estoy muy conmovido por darme cuenta de que Mediamorfosis realmente funciona como puente entre los creadores de Latinoamérica y el mundo, porque hubo una masiva participación de creadores latinoamericanos trayendo proyectos extraordinarios, absolutamente actuales donde el público va a encontrar las historias latinoamericanas que más lo representan. Se habla de todo lo que nos sucede y eso es una gran responsabilidad”, cuenta Kirzner.

Damián Kirzner, director, productor, docente y divulgador de las recientes novedades del universo inmersivo y transmedia. (Crédito: Prensa Mediamorfosis)

Proyectos XR de nuevos talentos

Durante el encuentro se conocerán los 10 proyectos XR seleccionados como nuevos talentos latinoamericanos del concurso de Mediamorfosis, que tendrán reuniones uno a uno con líderes de la industria mundial. El ganador viajará a Amsterdam para participar del Festival IDFA. Además, habrá USD 1.000 y mentorías para otros proyectos.

Entre los encargados de tomar las decisiones de la industria inmersiva internacional que participan de reuniones uno a uno con los ganadores del concurso se encuentran: Antoine Cayrol (Fr), productor y cofundador de Atlas V; Jimmy Cheng (Taiwan), Director de Contenidos y Operaciones Comerciales en Digital Domain, la empresa de efectos visuales y animación; Paul Bouchard (Fr), Jefe de Ventas y Adquisiciones en Diversion Cinema (creadores de espacios de realidad virtual y distribuidores de experiencias inmersivas), entre otros.

Mediamorfosis es la esperada cita anual de la comunidad XR latinoamericana que impulsa a la industria, y ofrece diferentes oportunidades, fomenta los vínculos entre artistas e inversionistas, apoya la creación de obras y su internacionalización.

Novedades de la 23° edición

En la presente edición, Mediamorfosis contará con una cartelera de espectáculos de experiencias híbridas, 360 y VR de los mejores proyectos latinoamericanos e internacionales, que estará abierta al público de forma libre.

Por otra parte, este año se sumará un panel con los máximos referentes latinoamericanos en narraciones híbridas interdisciplinarias (teatro, danza, audiovisual e interactividad). También se contará con otro panel encargado de analizar el presente de la actividad en la región sobre realidad virtual, y uno con profesionales internacionales para dialogar sobre los cambios en las narrativas inmersivas durante y post pandemia.