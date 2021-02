San Valentín: 14 propuestas gastronómicas para disfrutar en el Día de los Enamorados

14 de febrero, el día de San Valentín (Shutterstock)

Este domingo 14 de febrero se festeja San Valentín, también llamado el Día de los Enamorados. Parrilla, pasta, cafés, cocina de autor... hay muchas opciones disponibles para celebrar como se debe.

Es por eso que Infobae propone algunas salidas gastronómicas para festejar el amor de las parejas desde este sábado 13 por la noche y con opciones diversas para disfrutar de deliciosos platos para el desayuno, almuerzo, merienda o una cena romántica para compartir de a dos.

Palacio Duhau- Park Hyatt

Quienes quieran adelantar la celebración podrán disfrutar del Five O’Clock Tea el 13 de febrero en el entorno clásico y elegante del restaurant Los Salones del Piano Nobile. La ceremonia del té más elegida de la ciudad se viste de romance con petits gâteaux y macarons reversionados para la ocasión. El menú, no sólo incluye delicias dulces. La propuesta salada está presente en un hojaldre glaseado de jamón natural y queso gouda, vol au vent de zucchini, ciabatta de ratatouille con pesto, mini bagel de trucha ahumada con crema ácida y pepino encurtido estará acompañado por una copa espumante de bodega El Esteco. ¿Su precio? $3.000

¿Dónde? Avenida Alvear 1661, Recoleta.

Sofitel Recoleta

Para aquellas parejas que prefieran celebrar por la tarde, ofrece un servicio de té en el jardín. Este evento tendrá lugar los días 13 y 14 de febrero, de 16:00 a 18 hs.

El servicio incluye un amplio menú con una infusión caliente por persona, una bebida sin alcohol por persona, una copa de espumante por persona y un triolet con variedades de sandwiches, scones con queso crema y mermeladas, corazón de chocolate semiamargo, bretona de frutillas y vainilla, cremoso de chocolate blanco y frambuesas y tarta de coco y fruta de la pasión. Por último, las parejas también se llevarán un obsequio de un espumante.

Esta propuesta cuenta con capacidad limitada para 13 parejas por jornada y es un servicio prepago. El precio por pareja es de $4000. En caso de lluvia, ambos eventos no se suspenden, se realizarán en el restaurante “The Brick Kitchen”.

¿Dónde? Posadas 1232, Recoleta.

Casa Koi

Tiene una propuesta boutique, con un nivel de sofisticación que logra romper con los límites del sushi tradicional, acercando un abanico de sabores nuevos e inesperados. Con un especial cuidado en la estética y detalle en la elaboración de sus piezas.

Este año la experiencia de San Valentín por la pandemia del coronavirus no puede ser presencial, es por ello que ofrecen descuentos por delivery con un 20% y con la opción de take away con 30 % off para los combos de 32 piezas en las versiones veggie; salmón; Casa Koi y Boutique.

¿Dónde? Centro Comercial Buenavista, Victoria.

Sofitel Cardales

Ubicado a tan solo 40 minutos de la ciudad de Buenos Aires, el hotel ofrece alternativas para comensales que no se hospedan en el hotel, con cenas en sus diferentes restaurantes, y para parejas que buscan autoregalarse una estadía completa de lujo en un entorno natural.

Cena Restaurante Le Lac, un menú de 5 pasos, con música en vivo que incluye bebidas sin alcohol y maridajes con vinos Cadus Chardonnay, Malbec y espumante Cadus Brut Nature. Café e infusiones. Su precio, $17.000 por pareja.

El menú: bouche: tartare de atún rojo, mango y lima. Entrada: provolone de cabra grillado, chutney de higos y ensalada de brotes, vinagreta de jerez. Principal: cordero braseado a baja temperatura, batata bouchon y salteado de vegetales de temporada. Reducción de sus jugos y mostaza antigua; Pre-postre: sorbet de lima, ron añejo y menta fresca. Postre: fraissier de frutillas y pistachos. Para compartir.

O cena en Foyer Salón Leloir con menú de 4 pasos, con música en vivo. Incluye: bebidas sin alcohol y maridajes con vinos Saint Felicien Chardonnay y DV Catena Cabernet-Malbec. Espumante Brut Nature Sofitel 10 Años. Café e infusiones. Su precio, $12.000 por pareja.

El menú que ofrecen aquí es: bouche: blini perfumado con eneldo, salmón ahumado y crema ácida.Entrada: bruschetta de pan de campo, jamón crudo y burrata marinada. Mix de hojas verdes.

¿Dónde? Ruta Panamericana, Campana.

Hilton Buenos Aires

El hotel diseñó una exclusiva cena “Escrito en las Estrellas” que consta de un menú de 4 pasos acompañado de un show musical en vivo y toda la magia energética de los astros mientras disfrutan de las inmejorables vistas que ofrece la terraza. La propuesta también se complementa con una lectura de la carta astral y del tarot. ¿Su precio? $13.500 por persona.

El primer paso se titula “VENUS” el planeta del amor y la pasión, que incluye tartar de salmón curado, perlas de tamarindo y crocante de tapioca. Para el siguiente paso “PHILIA”, el amor del valor y la admiración, magret de pato, pomada de zanahoria, cítricos y espárragos. “AGAPE”, el amor puro, de compromiso y el compartir, rack de cordero, papines andinos confitados, tomate asado, salsa de yogurt y menta. Para los amantes de lo dulce y que conquistarán a los más golosos, la propuesta continúa con “EROS”, el amor erótico, la pasión y el impulso: marquise de chocolate 70%, fruta de la pasión, sable de almendras y “ARCANO 6″, los enamorados: bombón de chocolate y dulce de leche, macaron, pate fruit. Acompañado por vinos de las mejores bodegas del país.

¿Dónde? Macacha Güemes 351, Puerto Madero.

Namida

Este restaurante, que se caracteriza por experimentar la nueva cocina Nikkei-argentina, lanzó una carta especial, disponible del 12 al 14 de febrero, con una degustación en pasos ideal para compartir y conquistar paladares: gazpacho de tomates con alioli de palta, kabochas, tiraditos con leche de tigre de sandía, sus famosos niguiris con reminiscencias criollas a base de chimichurri, alioli de choclo y huevo de codorniz, entre otro platos.

¿Dónde? El Salvador 5783, Palermo.

Fayer

Para celebrar el Día de San Valentín Fayer, el restaurante de cocina israelí, recibirá a todos sus invitados con una copa invitación de vinos y espumantes de Bodega Del Fin Del Mundo - Patagonia Argentina - de la familia Eurnekián. Una vez más Fayer y esta bodega vuelven a colaborar en una alianza. La carta de postres tomará un protagonismo especial esa noche y los recomendados de la chef, Franca Ruderman, serán el cremoso de chocolate y el postre estrella del restaurante, Baklava. El cremoso de chocolate está acompañado de damascos orientales y biscotti de pistachos. Para los que no lo conocen, la Baklava son laminas de masa filo relleno de frutos secos. Dos postres ideales para disfrutar junto a esa persona especial. El precio, es a la carta.

¿Dónde? Av. Cerviño 4417, Palermo.

Mudrá Plant Based

El innovador restaurante celebra San Valentín el próximo 14 de febrero en el rooftop del edificio Patagonia Flooring & Design Center con un imperdible menú basado en plantas para compartir entre dos personas, por $5500. Este incluye variedad de preparaciones orientales en tres pasos con una botella de vino.

Paso 1: Tiradito de zucchini orgánico con emulsión de oliva y palta, tierra de oliva, morrón asado, masa filo y cherry reliquia/ “Kimbap”, bulgogi de seitán, shari, alga nori, palta, mango, pepino, salsa teriyaki ó “Saam de Coliflor”, Lechuga, coliflor ahumado, mayonesa de olivas, y salsa de ají.

Paso 2: “Kimmari”, alga nori, fideo de arroz, chaucha larga, repollo, zanahoria; “Bao de zanahoria”, min pao con zanahoria rostizada y emulsión de zanahoria; “Ha Kao”, dumpling relleno de portobellos acompañado de salsa ponzu;

Paso 3: helado de chocolate y tahine con crocante de cajú y brittle o sopa fría de frutilla y tomate con frutas de estación.

¿Dónde? Av. Córdoba 3942, Almagro.

Amazonia Brasas

Con la impronta basada en recetas amazónicas a las brasas celebra el día de los enamorados los días sábado 13 por la noche y domingo 14 al mediodía con un menú de 4 pasos que incluye 2 copas de espumoso de bienvenida, botella de vino por pareja y 2 aguas. Su precio, $4.000 por pareja.

El menú consiste en: tiradito de surubí con aguachile verde; patacones de langostinos o de lomo; tabla de sushi amazónico o entraña a las grasas con papines; hojaldre de banana caramelo y helado o flan de coco.

¿Dónde? Fitz Roy 1818, Palermo.

Le Rêve

Propone para esta fecha tan especial un menú de tres pasos a elección, con una previa degustación de snacks de bienvenida, una copa de espumoso, una botella de vino Animal organic malbec o Jardín Enchanté de Ernesto Catena y agua mineral. Precio por persona $2600. El menú estará disponible las noches del sábado 13 y del domingo 14 de febrero

El menú que ofrece tiene: entradas a elección como tartar de mar, palta, vegetales frescos, crema de eneldo y caviar de salsa de soja; burrata, palta, vegetales frescos, crema de eneldo y caviar de salsa de soja. Principales a elección: entre cordero braseado, hongos caramelizados, crema de papa trufada, salsa demi glace y cebollines glaseados; agnolottis dobles de langostinos, chauchas al vapor, beurre monte cítrica. Y de postre para compartir: corazón de chocolate semi amargo, coco, coulis de pétalos de rosas y té rojo con polvo de oro.

¿Dónde? Uriarte 1901, Palermo.

La Mantequería de Palermo

Celebra el día de los enamorados con una experiencia única para disfrutar en el hogar. Se trata de una colección de boxes para disfrutar en el desayuno, brunch o merienda. Estas incluyen una variedad de medialunas, croissants rellenas, jugos naturales, infusiones,café, juego de tazas y ramos de flores entre otras delicias. Los precios para dos personas oscilan entre $1960 y $3.500 según la propuesta seleccionada. Pedidos por adelantado para delivery y compra en el local vía WhatsApp al +549113310-8280 o a través de Rappi.

¿Cómo son los box? “Box Amor Desayuno 2 Personas” tiene: 6 medialunas dulces recién horneadas/2 croissant/2 mini croissant de jamón natural y queso dambo/ 2 jugos /2 infusiones. ¿Precio $1690?

“Box De Amor” (Desayuno Mediano) 2 Personas tiene 6 medialunas dulces recién horneadas/2 croissant/ 2 mini croissant de jamón natural y queso dambo / 2 jugos/ 2 infusiones / 2 cápsulas de café compatibles con máquinas / 2 tazas. Precio $2.590.

“Box De Amor (Desayuno Extreme) 2 Personas tiene: 6 medialunas dulces recién horneadas / 2 croissant / 2 mini croissant de jamón natural y queso dambo / 2jugos/ 2 infusiones / 2 cápsulas de café / 2 tazas/ ramo de flores. Precio $3190.

Box Amor- Atardecer incluye: 6 croissant salados variados / 2 botellas de cerveza de 330 ml / Selección de quesos con frutos secos / pan artesanal / 1/4 de helado con dos panes brioche para preparar. Precio $3550.

¿Dónde? Malabia 1779, Palermo.

Rocky

Del 12 al 14 de febrero las burgers Iggy Pop (medallón de carne, doble cheddar, pepinillo, lechuga y salsa stacker), Elvis (medallón de carne, queso, huevo frito, lechuga, tomate) y Morrisey (medallón de lentejas, queso dambo, mayonesa de morrón y rúcula) se servirán en llamativos panes de color rojo, invocando a la pasión.

Para endulzar corazones y paladares, durante todo el mes se ofrecerá el postre Copa de San Valentín con helado de crema americana, porciones de brownie artesanal, salsa de dulce de leche, frutos rojos, almendras garrapiñadas y bombones de chocolate. Y el brindis por el amor será de la mano de un cóctel exclusivo en base a una receta secreta: el Amortentia, inspirado en la poción mágica de la famosa saga de Harry Potter.

¿Dónde? Av. de Mayo 323, Ramos Mejía.

Dolce

La nueva heladería ubicada frente a la Catedral de San Isidro, festeja el mes de los enamorados con un completo brunch para compartir entre dos personas, coronado por una degustación de sus deliciosas cremas heladas.

El brunch de San Valentín incluye huevos revueltos, un sándwich de jamón crudo con rúcula y tomates asados, un roll de salmón gravlax con queso blanco y alcaparras, un tostado de jamón y queso, una medialuna rellena, tostadas de pan artesanal con untables, una ensalada de frutas frescas, jugos naturales o limonadas, café con leche, té en hebras y un final imperdible: un pote de ¼ de helado con tres sabores a elección. Tendrá un valor de $2200 y solo estará disponible el domingo 14 de febrero.

¿Dónde? Avenida Libertador 16246, San Isidro.

París Crepas

La pastelería de autor y crepería 100% artesanal, invita a disfrutar el mes del amor con irresistibles preparaciones dulces de edición limitada, en las que el color rojo será el gran protagonista.

Del 12 al 14 de febrero sus icónicas crêpes (entre $340 y $375) de masa fina y apenas crujiente se teñirán de rojo pasión. Los comensales podrán elegir entre las variedades dulces con chocolate blanco, chocolate semi-amargo, nutella o dulce de leche con toppings a gusto entre banana, frutos rojos, nueces, almendras, confites de chocolate, galletitas Oreo o Chocolinas.

¿Dónde? José María Moreno 120, Caballito.

