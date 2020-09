Con bajas de diseñadores e invitados con mascarillas: así comenzó el New York Fashion Week

El NYFW este año se realizó bajo estrictas medidas sanitarias (EFE)

El mes de la moda ya comenzó y Nueva York abrió el juego al fashion week en medio de la pandemia del coronavirus. Tal como lo informaron desde el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), uno de los primeros cambios que se hizo fue acortar el calendario, y todos los desfiles podrán verse en un lapso de tres días, en vez de siete u ocho como es tradición.

Tal como lo indicó el gobernador del estado, Andrew M. Cuomo, para que el evento fashionista se llevase a cabo, varias medidas sanitarias se tuvieron que implementar. Entre ellas, control de temperatura y pruebas para la admisión, personal limitado y rostro cubierto siempre con mascarillas. Además, si el desfile es en el exterior estarán limitados a 50 espectadores y en interiores con capacidad al 50% y sin público.

Desde la terraza del Spring Studios, los invitados sentados con distancia social en el desfile de Jason Wu (AFP)

El encargado de abrir la pasarela fue Jason Wu. El diseñador es uno de los pocos que presentará su colección de manera presencial con público y modelos desfilando. Lo hizo en la terraza del icónico Spring Studios, donde se realizan todos los desfiles en los fashion weeks. Wu invitó solamente a 36 personas que estuvieron ubicadas de manera estratégica respetando la distancia social. A cada invitado al llegar al desfile le tomaron la temperatura y le hicieron responder un cuestionario de salud antes de poder tomar asiento.

“Creo que el mundo necesita belleza y optimismo”, dijo el diseñador a The Associated Press tras la presentación con tema de playa. “La Semana de la Moda de Nueva York no está acabada. Es fuerte. Estamos aquí, todos podemos estar seguros, estar reunidos y celebrar”.

36 invitados, ubicaciones con distancia social, todos con mascarillas y control de temperatura al ingresar (AFP)

El desfile contó con 30 modelos que desfilaron sobre una pasarela de madera rodeada por plantas tropicales y arena que transportaba a todos los invitados VIP a Tulum, en el Caribe mexicano, donde el diseñador se casó.

Las prendas que Wu presentó, con Indya Moore entre sus modelos, son parte de la colección de primavera 2021 exclusivamente para mujeres. El modisto vistió a sus modelos en tonos amarillos, naranjas y rosados tropicales. Sobre la pasarela se dejaron ver muchos vestidos veraniegos con alegres estampados florales.

Colores tierras, estridentes y rayas, algunas de las tendencias que presentó Jason Wu en la apertura del calendario de NYFW (AFP)

Las modelos también lucieron sombreros de ala ancha y sin perder el estilo de tacones súper altos, llevaron la prenda del momento: sandalias de tiras estilo Teva sobre suelas de goma planas, decoradas con lazos y cuentas.

Para adaptarse a la nueva normalidad, el desfile también fue transmitido en vivo por la plataforma digital RUNWAY360, donde la mayoría de los diseñadores presentará sus colecciones, ya que el público a los desfiles estará restringido.

El sector especial para la prensa, que también deben usar mascarillas al momento de presenciar el desfile (AP)

Este año el NYFW tiene grandes ausentes en la pasarela, como Marc Jacobs, que no presentará su colección, al igual que Michael Kors, que anunció que hará un evento digital en el mes de octubre. También estarán fuera del calendario Tory Burch, Proenza Schouler, Brandon Maxwell y Prabal Gurung.

