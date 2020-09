Con colores primaverales: los looks de Juana Viale este fin de semana

Los looks primaverales que lució Juana Viale este fin de semana

La conductora y actriz Juana Viale recibió en su programa de los sábados por la noche a figuras de la política, mientras que este domingo recibió a artistas e invitados vinculados con el espectáculo y el interés general. Para la primera emisión lució un vestido del reconocido diseñador argentino Gino Bogani de crepe de gine fasone con flores multicolores. El modelo fue con un escote V, mangas japonesas, y falda tableada. La particularidad de este vestido fue el ruedo y los extremos de todo el diseño que su creador lo bordó con mostacillas de cristales verdes; a tono con el advenimiento de la primavera.

Completó el look con un par de aros trepadores de oro blanco brillantes y tsavoritas, de oro blanco brillantes, zafiros y esmeraldas. A su vez, anillos de baguette, rubí y zafiro de Jean Pierre diseñadas por Flo Boskis Stad.

La particularidad del peinado de Juana del sábado fueron las ondas quebradas con raya al medio y medio recogido en el frente por Christian Sepúlveda. La conductora fue maquillada por su manager y amigo Mauricio Catarain, quien logró una mirada súper luminosa en contraste con un delineado negro.

En La Noche de Mirtha Legrand, en la pantalla de El Trece desde las 21.30, Juana Viale cenó junto con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni; la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña; el periodista Gabriel Levinas; y el concejal del PRO que se atrincheró para evitar que tomen su campo en Guernica, Guido Giana.

Este domingo, y desde las 13.30 se realizó una nueva emisión del histórico Almorzando con Mirtha Legrand, también con la conducción de la nieta de la diva. Para esta ocasión, a raíz de las figuras invitadas, el clima del programa fue mucho más relajado. Los famosos que pasaron por la mesa más famosa del país fueron el músico Juanchi Baleirón, la actriz Cecilia Milone, el conductor Juan Marconi, y el humorista Rodrigo Vagoneta, quien contó a Teleshow su historia detrás de la risa más contagiosa de la TV.

Para el almuerzo del domingo, la conductora Viale volvió a elegir a Gino Bogani. En esta ocasión con un vestido de seda verde con mangas balloon, telas contraste y el detalle de mil bolsillos. Para completar su look, Juana eligió joyas: un par de aros de esmeraldas, zafiros, rubíes y brillantes; anillos de baguettes de esmeraldas, zafiros y rubíes en oro amarillo y una pulsera víbora elastisada de oro rosa con brillantes diseñada por Flo Boskis Stad de Jean Pierre Joyeros.

Para su beauty look, el peinado del domingo fue unas ondas quebradas con raya formando un torniquete en el frente realizado por su estilista Christian Sepúlveda y el maquillaje, a cargo de Mauricio Catarain, fue en tonos cálidos satinados con foco en el color naranja, resaltando por su piel súper hidratada y labios nude.

Así como a medida que fue pasando el tiempo Juana Viale comenzó a sentirse más cómoda durante las entrevistas en la histórica mesa de su abuela, también empezó a soltarse a la hora de presentar su look al comienzo de cada emisión. Sucede que en los primeros programas en los que le tocó reemplazar a Mirtha Legrand, ella decía que mostraba sus exclusivos diseños sólo porque la conductora se lo pedía, pero ahora disfruta de cada minuto que está frente a cámara.

A fines de agosto, la conductora llamó particularmente la atención de sus seguidores por lucir un look inspirado en la década del ’60.

La actriz optó por elegir al diseñador y su amigo personal Gino Bogani, con un vestido corto a la rodilla en bicolor. El modelo está realizado íntegramente en encaje, un gran escote "V" y cuello levantado en solapas. Para completar su look, eligió unos aros, joyas y una vincha.

“Buenas noches a todos. Me armé un looketi, por si no se dieron cuenta. Miren lo que es esta belleza que tengo del señor Bogani. La pollerita de abajo muy linda. Es un vestido azul petróleo bordado, una belleza, una modernidad que solamente él puede hacer, y me lo hizo a mí. Muy lindo, me encanta y es divertido”, dijo con una gran sonrisa la conductora, al inicio del envío.

El make up, también a tono con el estilo vintage. “Quiero agradecer a Mauricio Catarain, que hizo este delineado espectacular, todo inspirado en los años ’60”, contó. El propio Catarain dio más detalles en su cuenta en Instagram: “Hoy me inspiré en los ’60s, potenciando los diferentes delineados característicos de la época en tonos negros y blancos. Pestañas inferiores muy marcadas”.

“El pelo no me lo corté todavía. Gracias a todos, me encanta mi look”, cerró el tema Juana antes de sentarse en la mesa junto a sus invitados.

