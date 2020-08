“El planeta no soporta más; esto se nos va de las manos”: la mirada de 15 figuras sobre el cambio climático

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos

En tiempos en los que parece que la única prioridad es dar respuesta a la pandemia que azota al mundo desde hace cinco meses, desde algunos sectores afloran argumentos tendientes a poner la lupa en otras urgencias.

Es el caso de la emergencia climática, que es uno de los grandes retos de las nuevas generaciones y según los expertos, ya quedó atrás la década en la que podría haberse revertido las consecuencias del cambio climático en su totalidad , pero desde Naciones Unidas aún se muestran optimistas: quedan diez años para cumplir con la Agenda 2030 y garantizar así, el desarrollo sostenible del planeta.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de las ciudades.

Fruto de la amplia concienciación de la sociedad civil, que se hace cada vez más patente, numerosos referentes que surgieron desde diferentes ámbitos supieron convertirse en líderes y fuente de inspiración para el resto de la población y, especialmente, los más jóvenes.

Personalidades de todas las edades, expertos en diferentes áreas y hasta pequeños emprendedores se convirtieron en verdaderos influencers contra el cambio climático.

Algunos de ellos:

- La mejor manera de ayudar a los países más vulnerables a atajar el cambio climático es, según el fundador de Microsoft, Bill Gates, asegurándose de que tengan la capacidad de garantizar la salud de su población. A través de la Fundación Bill y Melinda Gates, apuesta por la innovación para mejorar las condiciones de vida en los países más vulnerables y que, a fin de cuentas, son los que más sufren las consecuencias del calentamiento global.

- La exregatista británica Ellen MacArthur es una de las máximas defensoras de realizar un cambio del modelo económico actual hacia uno más circular. En 2009 MacArthur creó una fundación sobre economía circular que lleva su nombre y que, desde entonces, trabaja para que esa transición se lleve a cabo antes de que sea demasiado tarde para el planeta.

- La joven política neoyorkina Alexandria Ocasio-Cortez llegó al Congreso en 2018 para situar el cambio climático y el fin de las desigualdades en la agenda política norteamericana. Pero la congresista demócrata no sólo moviliza a su electorado por el cambio climático; la defensa de los derechos sociales y civiles, los derechos LGTBi+ o el feminismo también forman parte de su discurso.

- “Podríamos pararlo, pero no vamos a hacerlo porque todo el mundo es muy vago”. Así de rotunda se muestra la cantante norteamericana Billie Eilish cuando habla (o canta) sobre el cambio climático. Es que Eilish decidió utilizar su música como un altavoz para denunciar la inactividad política en la protección del medioambiente y hacer un llamamiento a la lucha contra la crisis climática. Además, la cantante predica con el ejemplo: no utiliza plástico en sus conciertos, trata el tema en sus canciones y en los últimos meses llevó a cabo alianzas con organizaciones sin fines de lucro para sensibilizar y concienciar sobre la importancia de frenar el calentamiento global.

- El mensaje de Jon Kortajarena es claro y conciso: “El planeta no soporta más demoras en lo que es un derecho y una obligación. Esto se nos va de las manos”. Con estas palabras el modelo español agradecía el año pasado haber sido reconocido por The Climate Reality Project, la fundación de Al Gore, por su activismo contra el cambio climático. Desde hace tiempo, Kortajarena utiliza sus redes sociales para acercar la problemática del calentamiento global a sus seguidores porque, como dice, necesita una solución urgente, ya que “no tenemos tiempo”.

- Cuando recibió el Oscar al mejor actor en 2016 por su papel en El renacido nadie se esperaba que el discurso de Leonardo DiCaprio diese la vuelta al mundo y siguiese vigente cuatro años después: “El cambio climático es real, está ocurriendo ahora mismo, es la amenaza más urgente a la que se ha de enfrentar nuestra especie”, dijo el actor en aquella oportunidad ante los ojos del mundo entero. Y se convirtió así en una de las personalidades de Hollywood más visibles que luchan contra la emergencia climática, y así lo demuestran sus documentales Before the Flood (Antes que sea tarde, 2016) o Hielo en llamas (2019), en los que retrata consecuencias del cambio climático como la pérdida de biodiversidad.

- Con frases como “El planeta está en llamas” o “¿Cómo os atrevéis?”, Greta Thunberg es la cara más conocida del movimiento Friday’s For Future y una de las mayores influencers de la generación Z –ya denominada generación Greta en su honor– que luchan contra el cambio climático. En 2018, Thunberg dejó de ser una adolescente sueca normal para convertirse en una de las mayores defensoras de la Tierra que existe en la actualidad.

- El español Juan Verde es uno de los más reconocidos especialista en economía sostenible y un acérrimo defensor del desarrollo sostenible. Asesor de Barack Obama durante su periodo en la Casa Blanca, Verde es uno de los fundadores del proyecto impulsado por el ex vicepresidente norteamericano Al Gore, The Climate Reality Project, que cuenta ya con delegaciones en España y Argentina.

- A finales del año pasado, el rapero, actor y emprendedor Jaden Smith, hijo de los también actores Will Smith y Jada Pinkett Smith, se unió a millones de jóvenes a lo largo y ancho del mundo en las masivas movilizaciones por el clima llevadas a cabo durante la COP25 celebrada en Madrid. Pero antes de eso, el joven norteamericano ya había protagonizado charlas con Greta Thunberg y Al Gore sobre los peligros del calentamiento global. Además, junto a su padre fundaron una empresa de agua embotellada ecofriendly y lanzaron una colección de ropa sostenible con la marca G-Star RAW.

- El ARTivismo se basa en despertar la conciencia de las personas a través de un arte que invite al activismo. Y eso es exactamente lo que hace la modelo y diseñadora Marina Testino, que sólo trabaja con marcas ecológicas y sostenibles. A través de sus redes sociales, Testino aboga por un nuevo tipo de consumo mucho más responsable.

- Trash Is For Tossers (o, en una traducción bastante libre, “la basura es para pringados”) es la iniciativa editorial de una de las mayores exponentes del movimiento zero waste, la emprendedora, activista y CEO de Package Free, Lauren Singer. Acabar con los residuos es uno de los objetivos de Singer, que se convirtió en la muestra de que es posible reducir casi al completo la huella ecológica: no sólo consiguió eliminar el plástico de su vida por completo, sino que los deshechos que generó en los últimos ocho años caben en un tarro de cristal.

- Bajo el alias @QuantumFracture, el físico José Luis Crespo se convirtió en uno de los científicos españoles más mediáticos a través de una popular cuenta de youtube que acumula miles y miles de seguidores. En sus redes sociales, Crespo explica, de manera amena y entretenida, diferentes conceptos científicos y, además, desmonta los argumentos de los negacionistas del cambio climático.

- La influencer argentina Dafna Nudelman, conocida en su cuenta de Instagram como @lalocadeltaper es uno de los mayores referentes del movimiento zero waste de habla hispana. Nudelman promueve en sus redes y en su blog el consumo responsable. Este año tiene previsto lanzar su primer libro La basura no existe (2020), una guía sobre cómo reducir al mínimo los residuos que generamos.

- Paola Calasanz, más conocida como Dulcinea, es una escritora y directora de arte que decidió dejarlo todo y mudarse a un bosque. Así nació su proyecto Reserva Wild Forest, una organización sin ánimo de lucro y santuario animal en la provincia de Barcelona donde se recuperan y rehabilitan animales salvajes que, por su situación específica, no pueden ser devueltos a la naturaleza.

- La periodista científica Rocío Vidal (@lagatadeschrodinger en Instagram) utiliza las redes sociales y su canal de YouTube para comunicar y divulgar conocimiento científico desde el escepticismo y el humor. Además, aprovecha su altavoz digital para informar a los ciudadanos sobre cómo revertir las consecuencias del cambio climático.

Una década de acción para cumplir con los objetivos mundiales

La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Reuters)

Actualmente, se están logrando avances en muchos lugares, pero, en general, las medidas encaminadas a lograr los objetivos de la Agenda 2030 todavía no se están desarrollando a la velocidad ni en la escala necesarias. El 2020 debe marcar el inicio de una década de acciones ambiciosas con el fin de alcanzar la meta en diez años.

En septiembre de 2019, el secretario general de la ONU apeló a todos los sectores de la sociedad para que se movilizasen para esta década de acción en tres niveles: acciones a nivel mundial para garantizar un mayor liderazgo, más recursos y soluciones más inteligentes con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ; acciones a nivel local que incluyan las transiciones necesarias en las políticas, los presupuestos, las instituciones y los marcos reguladores de los gobiernos, las ciudades y las autoridades locales; y acciones por parte de las personas, incluidas la juventud, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado, los sindicatos, los círculos académicos y otras partes interesadas, para generar un movimiento imparable que impulse las transformaciones necesarias.

Los 17 objetivos

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Objetivo 2: Poner fin al hambre

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

