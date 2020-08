Es argentina, vive en Nueva York y participó de una campaña de Calvin Klein

Una de las fotos de la campaña #Pride de Calvin Klein donde Guadalupe Stewart, la modelo argentina fue una de las protagonistas (Harrison Sheehan)

Ella es Guadalupe Stewart. Tiene 24 años, es argentina y está en Nueva York hace 5 años. Voló de Buenos Aires a la “Gran Manzana” para trabajar como “studio manager” para el fotógrafo argentino Sebastián Faena, y luego comenzó su carrera en la moda trabajando en las revistas V Magazine, Interview Mag y Vogue US en el departamento de moda.

“Todavía no salgo de mi asombro con esta nueva etapa de modelo. La verdad es que yo siempre estuve del otro lado de la cámara, ya que estudié Diseño y Gestión de Estéticas para la Moda en UADE y Cine en Buenos Aires. Me dediqué a eso entre otras cosas desde que llegué a New York, pero tengo muchas amigas fotógrafas que me han pedido hacer fotos para proyectos y fue así como empezó todo”, confesó en diálogo con Infobae.

La contactaron a través de sus redes sociales y realizó el shooting en plena pandemia del covid-19 (Harrison Sheehan)

Si bien la argentina dijo que lo de ser modelo se dio por casualidad, también admite que le gusta por su dinamismo a la hora del armado del set y tener tiempo libre para cumplir su rol como productora de moda.

“Siempre propongo que se incluya a gente queer en set, quisiera que todos tuvieramos idénticas oportunidades en este mundo, que todos nos podamos manejar auténticamente. De hecho siento que lo estamos logrando con estas campañas”.

Ella es productora de moda y siempre trabajó detrás de las cámaras. Confiesa que le divierte ser modelo (Harrison Sheehan)

Es que Guadalupe fue una de las 9 modelos convocadas por Calvin Klein para protagonizar una de las últimas campañas que se hizo viral en el pasado mes de junio por el “pride”, bajo el hashtag #ProudMyCalvins, y contó a Infobae cómo fue que la llamaron para ser parte.

“Me contactó su social media a través de mi cuenta de Instagram y casi me muero. Yo estaba en Islandia donde tuve la oportunidad de haber sido elegida para contar mi historia de vida en una importante conferencia y su gente me ofreció ser parte de su campaña LGTBQ+. Organizamos el shooting en medio de la pandemia con mi amigo Harrison Sheehan haciendo social distancing en un studio en Brooklyn”.

Además de Calvin Klein, hizo una campaña para Aeropostale (Kaitlyn Mikayla)

Cuenta que siempre fue fanática de la marca ya que le gusta mucho el diseño minimalista y natural que tiene. “Cuando me pidieron hacer estas fotos, me incentivaron a mostrarme natural, ser yo misma, muy poco o nada de makeup y eso es algo que me gusta mucho. Para mí representa una felicidad enorme haber sido elegida para poder inspirar a esta comunidad LGTBQ+ y representarla con todo mi orgullo”.

La campaña de Calvin Klein

La llamada #ProudInMyCalvins convocó además de a Guadalupe a 8 modelos más. Y quién también llamó la atención de la campaña de lencería de la icónica marca estadounidense fue una joven llamada Jari Jones. Ella es actriz trans, negra y se identifica como lesbiana “trans transqueer”.

Rápidamente la gráfica de Calvin Klein llegó a las calles de Nueva York, y Jari Jones lo compartió en su cuenta de Instagram posando debajo de ella con un posteo agradeciendo haberla convocado y muy feliz por haber sido parte de la nueva campaña fotografiada por Mcginley Studio.

Jari Jones, una de las protagonistas de la campaña de Calvin Klein en las calles de Nueva York (Photo by Angela Weiss / AFP)

“Pensé que estar en esta industria, especialmente en el mundo de la actuación, una vez que hiciera la transición, nunca volvería a trabajar. No hubo representaciones reales positivas o de personas trans en revistas, televisión y películas. Pero había algo que constantemente me decía que esto era lo que tenía que hacer para vivir en mi verdad, para ser esencialmente feliz. No había otra opción para mí: vivir mi vida más auténtica o salir de aquí. Con el amor y el apoyo de la comunidad y la familia elegida, elegí mi vida. Me elegí sobre la industria que amaba, me elegí a pesar de lo que la sociedad me decía”, le dijo a Calvin Klein la actriz.

“Ha sido un gran honor y un placer mostrar mi imagen más auténtica y presente de un cuerpo que con demasiada frecuencia ha sido demonizado, acosado, feo e incluso asesinado”, dijo en parte de su posteo.

SEGUÍ LEYENDO:

Cómo fue la experiencia de una modelo argentina que vivió el pico de coronavirus en Milán

Una modelo argentina cuenta cómo fue la cuarentena y la vuelta a la normalidad en París

Inclusión en la moda: historias de modelos que desafiaron los estereotipos y triunfan en grandes firmas