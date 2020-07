Juegos y propuestas para celebrar el Día del Amigo en cuarentena con un brindis inolvidable

(Shutterstock)

Cada año el Día del Amigo es motivo de reunión y celebración, pero esta vez los bares y restaurantes no podrán ser sede de encuentros multitudinarios por culpa de la pandemia. No obstante, hay alternativas muy entretenidas para celebrar el día de la amistad sin salir de casa.

Seguramente, tras cuatro meses de aislamiento obligatorio, las charlas y los encuentros virtuales con los amigos se han convertido en una sana costumbre, y ya no tengan nada de novedoso. Por lo tanto, es necesario apelar a la creatividad para transformar esas juntadas a la distancia en un festejo original.

Por suerte, la cuarentena no ha frenado a las bodegas, que siguen lanzando vinos y generando acciones adaptadas a la situación, y algunas de ellas sorprenden por su originalidad. Más allá de las típicas promociones en supermercados, vinotecas, restaurantes y tiendas online, que se multiplican para la ocasión, una bodega ofrece la posibilidad de enviar el mismo vino que se compre online, a un amigo para que ambos puedan tenerlo para descorchar el 20 de julio.

Por su parte, otra invita a reservar el mejor lugar de la casa para vivir un día del amigo especial. Entre las experiencias impulsadas por bodegas, se destacan las de Chandon, con los DJs Otto Bunge y la dupla Inda Jani con playlists especiales en sus cuentas de Spotify; mientras que los bartenders Lucas López Dávalos y Mona Gallosi estarán diseñando propuestas simples y hogareñas para que todos puedan disfrutar desde sus casas. De esta manera, los consumidores podrán encontrar muchos beneficios en sus compras y obsequios para disfrutar de una experiencia distinta, con amigos y desde sus casas.

Y además, también se podrá adquirir en los principales restaurantes la Friendship Box, una caja con distintas propuestas de entretenimiento para disfrutar a la distancia con todos los condimentos necesarios: buena gastronomía y burbujas, accesos a las playlists que los DJs diseñaron en exclusiva, recetas de cocktails y otras sorpresas creadas para la ocasión.

Sin dudas, este día del amigo también hará explotar las redes sociales, con miles de brindis virtuales. Y qué mejor para ser protagonista que crear tu propio evento para vos y tus amigos. Claro que se puede brindar con cerveza, fernet o tragos, pero el vino es la bebida que más diversidad y novedades ofrece a la hora de diseñar el encuentro.

Ideas con vinos para celebrar el día del amigo sin salir de casa

A esta altura ya no deben quedar secretos ni novedades por contarle a los amigos, las videollamadas están agotadas, y los encuentros virtuales por distintas plataformas ya no son tan originales como al principio de la cuarentena. Pero hay opciones para lograr que este día del amigo sea diferente.

Una alternativa es hacer una degustación de vinos a ciegas, pero virtual. Si bien no es como las que se hacen en los concursos internacionales en los que el jurado debe degustar y calificar sin saber de qué se trata, se puede replicar algo de esa experiencia desde casa y con la participación de los demás. Se fija un horario de encuentro y cada cual debe estar allí con un vino y una copa. Luego del brindis entre todos, y sin mostrar la botella, cada cual a su turno debe degustarlo y describirlo, con sus palabras y con la intención que los demás adivinen de qué etiqueta se trata. Si no hay mucha suerte con las notas de cata, entonces habrá que empezar a dar pistas, partiendo de lo general a lo particular. La región, la variedad, la cosecha, el rango de precios, etc. Y así ir develando el misterio vino por vino, amigo por amigo. Claro que cada uno puede llevar el vino que tenga a mano o consiga en el comercio de cercanía, pero también se pueden acordar ciertas pautas, como rango de precios, variedad, origen, tipo de vino, etc. Incluso también pueden decidirse solo por vinos nuevos, recién llegados al mercado. El ganador será aquel que no necesite dar pistas para develar su etiqueta elegida, gracias a su gran descripción del vino, que obviamente no debe incluir ninguna información.

Los enófilos, en cambio, pueden subir la apuesta y proponer descorchar, en honor a sus amigos, alguna botella especial que tengan guardada, e intercambiar opiniones y anécdotas. O también, si se manejan bien en la cocina, agregar algún plato o bocado de su autoría para sumar el maridaje a la conversa.

Otra variante para brindar con amigos desde casa y respetando ciertas pautas, puede ser que cada cual envíe un vino sorpresa a otro, y que en la juntada virtual expliquen por qué eligieron ese vino. También se puede incluir la variante de amigo invisible, para lo cual además deberán tener que adivinar de quién vino ese vino. Aunque para esto será necesaria la participación de un coordinador, alguien que se sacrifique por el grupo para determinar quién le enviará a quién.

Y aprovechando que el vino une, como dice el famoso slogan, este 20 de julio es una oportunidad para celebrar con esos amigos lejanos con los que no se tiene un trato periódico, siempre copa de vino en mano.

Como se ve hay opciones para festejar el día del amigo sin moverse de casa, y compartir no solo un vino, sino también un buen momento.

10 ideales nuevos para brindar con amigos

Los Primos Malbec

Bodegas Bianchi, San Rafael, $245

Luego de triunfar en el exterior, este vino desembarca en la Argentina. Un Malbec fácil de tomar, de aromas directos que hablan de fruta roja, fresca y típica. De paladar ágil y franco, con dejos especiados que aportan carácter. Por sus taninos incipientes, es ideal

Para disfrutar con pizzas y hamburguesas. Además, su tapa a rosca resulta práctica y permite conservar mejor la botella una vez abierta.

Puntos: 87

Ruca Malen Black Blend 2018

Bodega Ruca Malen, Mendoza $330

Noelia Torres, la joven enóloga detrás de todos los vinos de la bodega, eligió uvas Malbec de Luján de Cuyo y Cabernet Sauvignon del Valle de Uco en iguales proporciones, para lograr este flamante blend. De aromas intensos y paladar expresivo, fresco y de texturas amables, y un agradable carácter de frutas con suaves tonos ahumados. Ideal para disfrutar por copa.

Puntos: 89

Killka Corte de Tintas 2018

Salentein Wines, Valle de Uco $345

Totalmente renovado por fuera, llega este blend de Malbec (50%), Cabernet Sauvignon (35%) y Petit Verdot (15%). De aromas frescos y frutales, muy expresivos. También con algo herbal. De trago fluido y con cierto agarre, paladar franco y bien logrado porque habla del lugar. Moderno y de buen volumen, y paso tan ágil como agradable. Ideal para beber por copa o acompañar una tabla de quesos y fiambres.

Puntos: 89

Esmeralda Rosado Malbec 2019

Bodega Esmeralda, Tupungato, Valle de Uco $350

Si bien su aspecto es intenso, este flamante rosado está muy bien logrado. De aspecto profundo, y aromas bien de frutas rojas. Paladar refrescante y franco, con buen cuerpo y carácter. Acá hay gracia con volumen, ideal para llevar a la mesa. Además, se puede servir bien frío que no pierde su espíritu. Ideal para acompañar sushi, ensaladas y sándwiches gourmet hechos en casa.

Puntos: 88,5

Pixels Malbec, Syrah & Ancellotta

Corbeau Wines, Mendoza $350

Combinando Malbec (50%), Syrah (30%) y Ancellotta (20%), proveniente de viñedos en Maipú y Santa Rosa, se logra este blend curioso por fuera y por dentro. Viene con una etiqueta donde se aplica el uso de Realidad Aumentada (RA), y con cualquier smartphone (app Advance Visión), se puede acceder a una experiencia de 360 grados alrededor de la botella. Joven de carácter especiado y con cierta estructura.

Puntos: 87,5

La Puerta Blanco Dulce Natural

Valle la Puerta, Valle de Famatina, La Rioja $350

Este blend de Moscatel y Torrontés (Riojano) refleja lo bien que se dan ambas cepas en el Valle de Famatina. Aromático y floral, de trago fresco y bien frutal, resulta amable y agradable. Ideal para disfrutar por copa, acompañado de algún bocado dulce, o también como base de un trago, en vaso alto con hielo, gaseosa de lima limón, y rodaja de cítrico.

Puntos: 88

Nieto Senetiner Malbec DOC 2017

Nieto Senetiner, Luján de Cuyo, Mendoza $425

Es uno de los Malbec más reconocidos en su segmento, y de los pocos exponentes de la Denominación de Origen, Luján de Cuyo. Es esta nueva cosecha, Santiago Mayorga (enólogo) logra plasma el carácter frutal del varietal y del lugar, con mayor frescura y fluidez. Y con las notas de crianza bien integradas. Ideal para acompañar carnes rojas asadas.

Puntos: 89

Chandon Apéritif

Chandon Argentina, Mendoza $470

Es la última innovación de Chandon, un espumante y un aperitivo todo en uno. De entrada, refrescante y amable, con sus burbujas persistentes, bien frutado en el medio de boca, y con un final seco, especiado y suavemente amargo. Se recomienda servir primero y luego agregar un hielo, y disfrutar antes de las comidas, porque es realmente un aperitivo.

Puntos: 90

Casa Boher Sauvignon Blanc 2019

Rosell Boher, Los Árboles, Valle de Uco $590

Sus aromas, como siempre, son equilibrados, y remiten a frutas blancas con leves dejos herbales. De buen volumen y trago muy fresco, de paso casi untuoso que le da más cuerpo, y un final matizado por las notas de roble, ya que reposa tres meses en barricas. Sin dudas, es un blanco ideal para la mesa, o incluso para disfrutar con una tabla de quesos.

Puntos: 89

Doña Paula Altitude Series 969 2019

Doña Paula, Ugarteche, Luján de Cuyo $997

Recién llegada, esta nueva cosecha es parte de una colección de tres blends que nacen a diferentes alturas. En este caso se trata de una combinación original de Petit Verdot (55%), Bonarda (40%) y Malbec (5%). De aromas frutales y con una acidez sostenida, paladar fluido, con agarre y leves dejos de frutas negras maduras. Expresivo y moderno, con buen volumen y cierta potencia.

Puntos: 89,5

Fabricio Portelli es sommelier argentino y experto en vinos

Twitter: @FabriPortelli

