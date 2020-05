- Todo depende de cada casa y cada familia. No es lo mismo una casa donde se cocina todos los días que una que vive a delivery. La casa de un/a soltero/a que una familia de siete. No es lo mismo alguien que siempre come milanesas que un crudivegano. Se van a ensuciar más o menos dependiendo del uso y el estilo de vida. Pero en líneas generales podría mencionar la cocina, el horno, el microondas, la tostadora. Lo mejor es repasar después de cada uso, eso facilita mucho la limpieza, no es lo mismo limpiar la grasa en el momento que esperar a que se seque y se acumule con suciedad posterior, así ahorramos tiempo, energía y productos de limpieza, en consecuencia dinero. Los electrodomésticos siempre van a estar limpios. Es clave no esperar a que las cosas estén “detonadas” para limpiarlas. Una vez por mes deberíamos hacer una limpieza más profunda de los mismos, los electrodomésticos limpios mejoran su rendimiento, alargan su vida útil y ahorran energía. La recomendación es siempre leer los manuales para saber cuál es la correcto mantenimiento y limpieza de los mismos.