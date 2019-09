"Creo que 'el éxito' de la cuenta se debe a muchos factores. Uno es que si bien no soy ni el primero, ni el único hombre al frente de las tareas del hogar, no había nadie que lo esté visibilizando y de alguna manera naturalizando". El que habla es @soyamodecasa -y prefiere que lo conozcan así y mantener su verdadero nombre en el anonimato-, para quien el hecho de que muestra que "el orden y la limpieza son un medio y no un fin en sí mismos; que ayudan a vivir mejor, a ganar calidad de vida y que es mucho más fácil vivir organizadamente que no hacerlo" explica el boom que tuvo su cuenta en poco más de un año.