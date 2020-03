En cuanto a la gestualidad del presidente, contrariamente a su discurso de toma de mando, no hubo muchos gestos que hayan marcado la jornada. “Leyó todo el discurso. El énfasis en esa lectura es moderado y queda claro que es un discurso formal, no un discurso de campaña”, enfatizó Gelbes. En la misma línea, sobre la lectura del discurso, la consultora política Daniela Aruj, aseguró que la falta de gestos se debe a que escribió y practicó muchas veces el discurso: “Marcó las pausas, le dio espacio a cada idea y enfatizó. Por otro lado, no elevó el volumen por encima de la media”.