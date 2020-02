Tras escuchar un día la palabra “autismo", algó resonó en ella que la hizo empezar a averiguar en Internet: “Primero consulté en la web para entender qué era el autismo y encontré un link que habla sobre el Asperger y otro que enfatiza más en el síndrome en mujeres. Y me di cuenta de que yo me encontraba en este colectivo. Una conocida me recomendó un lugar para hacerme un diagnóstico, de ahí un psiquiatra y me aconsejaron ir a la Liga de Asperger y fue algo maravilloso, pude ver personas autónomas independientes y me vi a mi misma, eso fue clave para mí”.