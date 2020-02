Stephanie Sinclair, creó el proyecto Too young, too wet, y trabaja con temáticas de jóvenes que son obligadas a casarse a temprana edad. En 2008 retrató a un grupo de niñas en la quebrada donde se bañan. Ese año había llegado a una comunidad fundamentalista de la LDS (Iglesia de los Santos de los últimos días), y, dentro de ese contexto tan duro, bañarse en esa quebrada les da un momento de felicidad a la niñas. El trabajo de Sinclair no es solo sobre el matrimonio infantil sino sobre el rol de las mujeres, que son sólo valoradas por sus cuerpos, por su fertilidad, por su sexualidad; la esperanza es que las niñas puedan ser reconocidas por lo que pueden aportar, intelectual y políticamente, a su sociedad.