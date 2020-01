“Empezó hace ya 16 años. En ese momento no se hacía ningún evento de moda; solo se realizaban los desfiles de Giordano, que habían dejado de hacerse por diferentes motivos acá también en la Ciudad. En aquel entonces vine unos días de vacaciones y lo empecé a armar en mi cabeza. Patenté el nombre 'Pinamar Moda Look, y lo hablé con el intendente de aquel entonces, que era Altieri. Se lo propuse. Le gustó la idea y cuando comenzamos no me conocían y no se imaginaron la magnitud que podía llegar a tener el evento", aseguró Guillermo Azar en diálogo con Infobae.