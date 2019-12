“Se examinó la longitud de los telómetros en sangre completa, así como en las dos subpoblaciones de células: mononucleares y granulocitos”, subraya el texto científico. Los telómeros son secuencias repetitivas de ADN no codificante del cromosoma que lo protegen de cualquier daño, gracias a su ubicación coincidente con el final de la estructura. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan, y cuando se vuelven de tan poca extensión, la célula ya no puede dividirse, explica el National Human Genome Research Institute del National Institutes of Health de los Estados Unidos (NIH).