Según investigaciones de la Universidad de Cambridge, el motivo científico que explica la monogamia en los mamíferos es la protección que efectúa la hembra por sobre los demás machos que no son su pareja. Según el estudio “ 'Proceedings of the National Academy of Sciences',los mamíferos monógamos lo son “para evitar el infanticidio, es decir que otros machos maten a sus hijos para mantener relaciones con la madre”.