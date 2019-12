En relación al consumo de alcohol, los profesionales explican que “las personas que deben conducir, no deben beber alcohol a fin de evitar posibles accidentes de tránsito. Y aquellos que no vayan a conducir, también deben beber con moderación, ya que el alcohol no aporta un beneficio a la salud. Todo lo contrario, aporta calorías sin aportar nutrientes e incrementa el malestar los días siguientes”.