Piet van Leijenhorst ingresó en la compañía a los 39 años, y no hay dudas de que disfruta mucho de su trabajo actual -antes era algo así como un inspector de bromatología del estado, gracias a sus estudios de técnico químico- y la pasa muy bien. Manteniendo siempre un perfil analítico y curioso de querer saber todos los cómo y los por qué. Y si bien hay cosas que aun no conoce, aprendió mucho desde que llegó al mundo de las espirituosas. Recuerda que una de sus primeras decisiones fue eliminar el panel de cata, porque consideraba que el ser humano no es confiable en su consistencia. Pero a la semana tuvo que reponerlo, ya que había elaborado productos químicamente perfectos, pero intomables.