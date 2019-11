Está claro que por más nobleza y buenas intensiones que rodean al vino, el contexto influye en su desarrollo. Por eso, el famoso PEVI 2020 (Plan Estratégico Vitivinícola) se está recalculando con un nuevo horizonte: 2030. Y más allá que las ventas internas estén estancadas (como las de los demás productos alimenticios que no son de primera necesidad), y que el incremento de las exportaciones no esté a la altura de las necesidades, la calidad no se detiene.