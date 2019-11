“Hoy el color homogéneo no va más. Se impone el detalle, se entremezclan en las tendencias 2 ó 3 tonos dentro de cada gama de color; no hay un color único y homogéneo. Hoy cambió la visión de la coloración, ya que la clave está en lograr movimiento, colores que vibran y todos tienen un factor común, que es que parten de raíces oscuras. La tendencia es un look versátil que acompañe el carácter de cada mujer”, subraya el estilista italiano.