Por su parte, Walter Pampin, estilista y cabeza de equipo para el desfile de Benito Fernández detalló el look que crearon para el desfile del diseñador: "hicimos un look funcional en base al estilismo propuesto, ya que la totalidad de modelos iban con viseras, para lo cual era necesario que el peinado acompañe y no compita con el protagonismo de las mismas. Al ser una propuesta de verano, elegimos un look playero formado por una media cola y pelo muy texturado. Utilizando productos que generan una terminación natural, dándole cuerpo al cabello, control y frescura a partir de las ondas no definidas".