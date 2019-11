Como todo, hay momentos en que no se puede. Con Telefónica llevamos casi 9 años, y simplemente es compartir esto y hacer reflexionar a la gente. La verdad estamos contentos porque ayuda, sobre todo en lugares dónde a la gente le vienen bien los mensajes. Yo me he puesto a pensar, que soy un agitador positivo, donde me cuestiono todo. Me cuestioné cuando mi foco era solamente la restauración, y ahora donde la restauración es una visión de la innovación versus gestión más general.