Mito 3: el limón tiene un montón de vitamina C y ayuda a no enfermarte. ¿Qué hay de cierto? La evidencia científica dice que si bien el limón tiene mucha vitamina C, no tiene tanta como otras frutas y verduras como podrían ser las frutillas, el morrón, el kiwi. Si vos te tomás un limón entero vas a incorporar la mitad de la vitamina C que necesitarás en un día según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El limón es fuente de vitamina C como cualquier otra fruta y verdura.