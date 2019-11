¿Qué hay que hacer? Visitar a un médico y evaluar si se necesita o no medicación y después nos vamos a ocupar un poco de la dieta para que ese colesterol no siga avanzando porque en excesopuede producir placa ateroma. ¿Qué es esto? El colesterol se empieza a depositar en las paredes de las arterias y empieza a formar una placa. Esa placa obstruye la arteria y no permite que circule la circulación como corresponde y puede formar coágulos. Esa placa se puede desprender de la pared de la arteria que se pone dura y transformarse en algún ACV o en alguna complicación mucho peor.