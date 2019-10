“Para mí ante todo siempre van a estar mis hijas. Yo siempre fui muy Pinky y Cerebro. Tenía un trabajo en Cine y Publicidad que no era que no me gustaba, pero lo hacía porque me daba plata y me pagaba las cosas y tenía la suerte de poder hacer home office y poder dedicarles mucho tiempo a mis hijas. A la par de eso inventaba emprendimientos que eran una porquería y perdía un montón de plata. Con este proyecto tengo toda esa libertad económica y de mis tiempos y además me copa y la paso bien”.