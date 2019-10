“Es una caricia este reconocimiento. Nos hace muy felices, fue totalmente impensado estar en el puesto 14. Este es el quinto año que estamos en la lista, y lo más feliz es que un bar de Argentina esté presente. No es fácil todos los días abrir el bar, es un esfuerzo muy grande y nuestra felicidad es por la gente que viene y que se va feliz, y eso lo podemos captar cuando vienen a visitarnos”, había dicho a este medio en el 2018 Renato “Tato” Giovannoni, cuando su bar, Florería del Atlántico, fue destacado en el puesto 14 del prestigioso ranking The World’s 50 Best Bars. Un año más tarde, la alegría es aún más grande: el bar escaló al puesto número 3 de la lista, convirtiéndose en el tercer mejor bar del mundo.