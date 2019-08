-Mirá, yo tengo una ambivalencia con las redes sociales, porque por un lado las necesito para trabajar porque necesito difundir lo que hago, pero estoy un poco en contra de las redes sociales, o de las "it girls", si querés. Yo no sigo ese tipo de cuentas. A ver, es su laburo, y las respeto en ese sentido, pero yo no las sigo porque a mí me genera un malestar. Me doy cuenta de que hay muchas chicas, por ahí adolescentes, que están mirando eso y dicen "yo tengo que ser así" y "yo tengo que vacacionar acá" y "mirá qué linda relación que tienen estos dos". Creen que eso es real, y no lo es. Casi todo está maquillado, hasta las relaciones están maquilladas. Es como una maqueta, y no están vendiendo ningún mensaje verdadero; es pura imagen. Mis hijas son chiquitas todavía, tienen 8 y 10, pero las amigas ya tienen redes sociales y yo no las dejo todavía, porque quiero que entiendan cuál es el verdadero valor de todas las cosas. Que irse de viaje no es tan importante, que ser linda no importa, que lo que importa es lo que vos tengas para decir, que la cantidad de likes no te da tu valor, ni la cantidad de seguidores. Yo estuve un año y medio fuera de redes mientras escribía Adiós y a mí me cambió la vida. Te juro que fuera de redes la vida es otra. No te enterás de lo que hizo nadie todo el tiempo. Cuando te juntás con tus amigos todo es una novedad. Es como que hay un montón de cosas a las que no les prestamos atención por estar mirando para abajo. A mí me encantaría que siguiéramos sólo a personas que nos dejan mensajes positivos, que nos muestran una vida real. Yo ya no la quiero caretear más. Cuando estoy mal, lloro, y cuando estoy bien, me muestro maquillada y divina. Pero creo que ya tengo la edad suficiente para dejar de caretear.