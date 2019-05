-A mí me gusta escribir desde que soy muy chiquita, pero la verdad es que no estaba acostumbrada a escribir ficción, ni narrativa juvenil. Se acercó la gente de Planeta. Ellos me conocían por las redes, sabían que era periodista, y me dijeron que si en algún momento tenía ganas de escribir algo ellos eran todo oídos para que les cuente mi idea. En ese momento dije "no puedo dejar pasar esta oportunidad", entonces puse manos a la obra y pensé en una idea, se las presenté y a ellos les gustó. La verdad es que me enfoqué en la narrativa juvenil porque es lo que me gusta leer a mí, lo que más me divierte. Me gusta mucho también la fantasía, me gusta leer sagas y demás. Es más fácil escribir sobre lo que vos leés.