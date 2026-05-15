Giro de Italia EN VIVO - Etapa 7: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en Blockhaus

Egan Bernal sigue siendo como el mejor colombiano-crédito @ineosgrenadiers/instagram

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 7 del Giro de Italia 2026.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las novedades de la carrera, que tendrá su ascenso clave en Blockhaus.