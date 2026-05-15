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Giro de Italia EN VIVO - Etapa 7: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en Blockhaus

La etapa tuvo su punto de partida en Formia, y tendrá la exigente llegada del premio de primera categoría esperando por los favoritos, como Jonas Vingegaard, entre otros

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La ausencia de síntomas físicos clásicos incrementa el misterio y el riesgo en el incidente cardíaco sufrido por Egan Bernal en plena competencia-crédito @ineosgrenadiers/instagram
Egan Bernal sigue siendo como el mejor colombiano-crédito @ineosgrenadiers/instagram

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 7 del Giro de Italia 2026.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las novedades de la carrera, que tendrá su ascenso clave en Blockhaus.

12:13 hsHoy

¡Situación de carrera!

Kilómetro 142: Cinco ciclistas están liderando la fuga del día: Jardi van der Lee del EF Education Easy Post, el italiano Jonathan Milan del Lidl-Trek, el canadiense Nickolas Zukowsky del Pinarello Q36, Tim Naberman del Picnic y el español Diego Pablo Sevilla del Polti Visit Malta.

11:50 hsHoy

Kilómetro 127: Giulio Ciccone del Lidl-Trek trabaja junto a su equipo para lo que será el segundo reto del día: el Roccaraso, que tendrá 6,9 kilómetros y una inclinación al 6,4%.

11:34 hsHoy

Kilómetro 114: El italiano Jonathan Milan del Lidl-Trek se llevó el esprint en Venafro. El corredor anda junto a Jardi van der Lee del EF Education; el canadiense Nickolas Zukowsky del Pinarello; el neerlandés Tim Naberman del Picnic PostNL, y el español Diego Pablo Sevilla del Polti Visit Malta.

11:32 hsHoy

Así va la clasificación general del Giro de Italia

  • 1. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): 24 horas, 47 minutos y 13 segundos
  • 2. Igor Arrieta (España - UAE Emirates XRG): a 2 minutos y 51 segundos
  • 3. Christian Scaroni (Italia - XDS Astana Team): a 3 minutos y 34 segundos
  • 4. Andrea Raccagni (Italia - Soudal Quick Step): a 3 minutos y 39 segundos
  • 5. Johannes Kulset (Noruega - Uno X-Mobility): a 5 minutos y 17 segundos
  • 6. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 6 minutos y 12 segundos
  • 7. Jan Christen (Suiza - UAE Emiratex XRG): a 6 minutos y 16 segundos
  • 8. Florian Stork (Alemania - Tudor Pro Cycling): m.t.
  • 9. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): m.t.
  • 10. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): m.t
  • 15. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 6 minutos y 22 segundos
  • 47. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 16 minutos y 15 segundos
11:25 hsHoy

Así es la etapa 7 del Giro de Italia

La ronda italiana tendrá su llegada en el monte Blockhaus, exigiendo a los favoritos en un premio de primera categoría de montaña-crédito Giro de Italia
La ronda italiana tendrá su llegada en el monte Blockhaus, exigiendo a los favoritos en un premio de primera categoría de montaña-crédito Giro de Italia

La séptima etapa del Giro de Italia 2026, programada para este viernes 15 de mayo, lleva a los corredores a enfrentarse a 244 kilómetros entre Formia y Blockhaus, en el que será el recorrido más extenso de la 109ª edición. El tramo incluye un desnivel positivo acumulado de 4.467 metros y culminará con la ascensión al Blockhaus, catalogada como puerto de primera categoría.

El final de la etapa, con 13,6 kilómetros al 8,4% de pendiente media y un último kilómetro al 5,7%, se perfila como el primer gran punto de inflexión entre los aspirantes a la maglia rosa.

Durante la etapa, los competidores se enfrentarán primero a un trayecto de desgaste previo a las dificultades montañosas. El primer sprint intermedio estará situado en Venafro (kilómetro 113), seguido del Kilómetro Red Bull en la marca 133,5, donde habrá bonificaciones antes del inicio de los tramos más exigentes.

La subida a Roccaraso (segunda categoría, 6,9 km al 6,5%, cima en el kilómetro 167,5) será el primer puerto puntuable, con potencial para fraccionar el pelotón cuando aún quede mucho por recorrer.

11:20 hsHoy

La alta montaña llega al Giro de Italia

Davide Ballerini se llevó la etapa 6 del Giro de Italia 2026 en su llegada a Nápoles-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
Davide Ballerini se llevó la etapa 6 del Giro de Italia 2026 en su llegada a Nápoles-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

La etapa 7 del Giro de Italia comenzó a partir de las 4:55 a. m. (hora de Colombia), y se puede ver a través de Dsports 2, de la aplicación de DGO, de Caracol Sports y de Deportes RCN.

En lo que se refiere a lo ocurrido en la etapa 6, el italiano Davide Ballerini del XDS Astana Team logró el triunfo en su llegada a Nápoles.

En el caso de Colombia, Egan Bernal llegó en el puesto 49 con el mismo tiempo del ganador, y Einer Rubio se colocó en la casilla 126.

Por los lados de la clasificación general, el portugués Afonso Eulalio del Bahrain Victorious se mantiene como el líder parcial de la carrera, mientras que Egan Bernal sigue en el top-10 en la novena casilla.

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