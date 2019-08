NoFap no se considera anti-porno, o incluso anti-masturbación, pero tiene como objetivo devolver a las personas a su "yo pre-porno". Los adherentes citan como inspiración a las celebridades, incluidos los boxeadores Mike Tyson y Muhammad Ali (que se abstendrían de masturbarse antes de los partidos importantes) y el fundador y ex CEO de Apple, Steve Jobs, quien, según los informes, no eyaculaba porque quería "ahorrar energía" para el trabajo. La creencia en los beneficios para la salud física de la "retención de semen" no es algo que todos los "NoFappers" tengan, pero a menudo se hace referencia en los foros.