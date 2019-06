"Lamentablemente estaré realizando unas cenas en New York, lo que me impedirá encontrarlos en su visita a Mirazur. Igualmente mi equipo y en especial mi sub chef Marcelo Di Giacomo, argentino él también, se encargarán de que no noten mi ausencia", nos había respondido el mismo Colagreco por mail, cuando le escribimos para contarle que éramos "dos jóvenes amantes de la gastronomía" que irían a la Costa Azul.