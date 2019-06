She Wolf Bakery no es un negocio al que se puede ir a comprar pan. Es un sitio que lo produce para los mercados verdes de Manhattan y que nutre las paneras de algunos restaurantes (Marlow & Daughters Butcher Shop, Roman's, Achilles Heel, etc.). Austin Hall, propietario de un pequeño restaurante llamado Roman's, se tomó la costumbre de madrugar para hacer su propio pan cada día. Esa anécdota creció más que el negocio principal, que se sometió a las elecciones del mercado y dio paso a la productora de pan.