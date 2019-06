El acceso a la información, tanto por el público como para los barman, fue una de las razones que logró el cambio, como lo asegura Ludovico De Biaggi, bar manager de Oh No Lulu, y dueño de una extensa trayectoria en pocos años de vida. "En esa época, si no comprabas un libro, no te enterabas de qué se trataban las recetas, si no estabas suscripto a una revista no podías enterarte de qué pasaba o si no seguías un newsletter. Hoy contamos con mucha más información y esa información nos hace poder crear cócteles más ricos", asegura.