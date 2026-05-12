Colombia

Fiscalía mantendrá órdenes de captura a 29 miembros del Clan del Golfo, incluido ‘Chiquito Malo’, pese a solicitud del Gobierno Petro

La decisión frena, por ahora, la solicitud de suspensión presentada por el Ejecutivo para permitir el traslado de los integrantes del grupo armado a las Zonas de Ubicación Temporal previstas para junio

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La Fiscalía aseguró que primero verificará las condiciones jurídicas y los compromisos exigidos antes de suspender las medidas contra los integrantes del Clan del Golfo - crédito Colprensa
La Fiscalía aseguró que primero verificará las condiciones jurídicas y los compromisos exigidos antes de suspender las medidas contra los integrantes del Clan del Golfo - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación confirmó que mantendrá vigentes las órdenes de captura contra 29 integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, incluido su máximo cabecilla, alias Chiquito Malo, hasta verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas para su traslado a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

La decisión se conoce luego de que el Gobierno nacional solicitara el pasado 8 de mayo la suspensión temporal de las órdenes de captura, incluidas solicitudes de extradición, como parte de los preparativos para avanzar en los diálogos formales con esa estructura armada.

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Según la Resolución Occp No. 120 del 29 de abril de 2026, el Gobierno autorizó el desplazamiento preparatorio de 29 miembros del Clan del Golfo hacia dos Zonas de Ubicación Temporal ubicadas en Córdoba y Chocó, cuyo funcionamiento comenzará el 25 de junio de 2026.

La medida fue coordinada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y busca facilitar el sometimiento a la justicia, la desmovilización y el desmantelamiento de las estructuras criminales.

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No obstante, la Fiscalía aclaró que no suspenderá de manera automática e inmediata las órdenes de captura antes de esa fecha. El ente acusador señaló que primero debe verificar la identidad, situación jurídica y cumplimiento de los requisitos legales por parte de cada uno de los integrantes incluidos en el listado remitido por el Gobierno.

“La ZUT debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad”, indicó la Fiscalía.

Entre los nombres incluidos en la solicitud del Gobierno figura Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, principal cabecilla del Clan del Golfo y requerido en extradición por Estados Unidos.

Sobre él ya existe concepto favorable de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desde diciembre de 2025. La decisión final sobre su extradición sigue en manos del presidente de la República.

La Fiscalía insistió en que la información entregada hasta ahora por el Gobierno únicamente acredita compromisos de ingreso a las ZUT, pero no confirma el cumplimiento efectivo de las condiciones pactadas ni el control total sobre los integrantes del grupo armado.

Alias “Chiquito Malo”, máximo cabecilla del Clan del Golfo, también figura entre los solicitados en extradición por Estados Unidos - crédito Guacarí/Facecbook
Alias “Chiquito Malo”, máximo cabecilla del Clan del Golfo, también figura entre los solicitados en extradición por Estados Unidos - crédito Guacarí/Facecbook

El Ministerio Público también advirtió que se requieren mecanismos claros y verificables para garantizar la identificación, movilidad y permanencia de los integrantes del Clan del Golfo bajo supervisión estatal.

La resolución fue comunicada además al Ministerio de Defensa, encargado de brindar garantías de seguridad durante los desplazamientos, y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp-OEA), que acompañará el monitoreo y verificación del proceso.

El listado de 29 integrantes es considerado por el Gobierno como una primera fase que podría ampliarse conforme avance la coordinación institucional y las consultas internas con el grupo armado.

La administración de Gustavo Petro sostiene que la medida busca crear condiciones para la transición de economías ilegales a proyectos lícitos, la entrega de armas y el avance de un eventual proceso de paz con el Clan del Golfo.

Sin embargo, la Fiscalía reiteró que las investigaciones y procesos judiciales contra los integrantes de esa organización continúan vigentes y que la suspensión de órdenes de captura solo podrá hacerse efectiva cuando se compruebe el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Un hombre de espaldas, vestido con uniforme de camuflaje, sentado en una silla de madera oscura, sostiene y lee un documento.
Gobierno Nacional había solicitado suspensión de órdenes de captura a cabecillas del Clan del Golfo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El traslado oficial hacia las Zonas de Ubicación Temporal está previsto para iniciar el 25 de junio de 2026, fecha en la que comenzarían a regir las medidas de tránsito y permanencia supervisadas por el mecanismo de verificación liderado por Mapp-OEA y las autoridades nacionales.

Estos son los miembros de la estructura armada:

  • Tatiana Andrea Correa Jaramillo
  • José Francisco Peña Santana
  • Luis Enrique Martínez Cogollo
  • Carlos Andrés Méndez Paternidad
  • Ermy Daniel Velásquez Cuadrado
  • Fredy Ferney Anaya Mejía
  • Andrés Arrieta Cardona
  • Luis Antonio Mogrovejo
  • Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo
  • Orosman Orlando Osten Blanco
  • Elkin Casarrubia Posada
  • Wilmar Albeiro Mejía Úsuga
  • Luis Armando Pérez Castañeda
  • José Alberto Vega Alvarán
  • Deneil Enrique Acosta Ballesteros
  • Álvaro Padilla Medina
  • Julio César Sánchez
  • Ana Gisela Vásquez Jiménez
  • Jesús Betancur
  • Juan Pablo Marín Quiceno
  • Esneider Paul Torres Santero
  • Juan Carlos Hernández Díaz
  • Armando Morellys Socarrás Negrete
  • Jesús Arnovis Betancur Sepúlveda
  • Arturo Efraín Viera Almanza
  • Jesús Ramos Machado
  • Juan David Bahena Miranda
  • José Higinio Arroyo Ojeda
  • Jaime Antonio Morelo Fajardo

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