– Me siento tan bien usando a Calvin por muchas razones, una de ellas es la textura. Una de ellas es porque son el único par de jeans que hacen que mi trasero parezca el emoji de durazno en la vida real. Le pregunté si podía conservar la muestra, pero el estilista dijo que no podía tenerlos, así que intenté robarlos, pero eso tampoco funcionó. El uso de Calvin se siente muy personal, creo que debido a que su ropa no es exclusiva de personas delgadas hacia otros tipos de cuerpo y experiencias corporales. Calvin Klein es definitivamente la marca de jean convencional más interseccional que existe. Me encanta ver a gente negra que modela un famoso par de jeans. Me hace sentir orgulloso y afirma mi orgullo. CK me hace sentir incluida.