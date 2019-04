-Que sea fácil y que fluya sin demasiado esfuerzo. Que las cosas sean cómodas, que no tengamos que malgastar grandes cantidades de energía en emociones ni se nos obligue a luchar contra éstas. A veces nos juntamos con personas con las que inevitablemente todo es complicado y se avanza con pesadez y esfuerzo. No necesariamente se trata de parejas; pueden ser socios, amigos, vecinos o conocidos; a veces son personas con las que, no sabemos por qué y a pesar de nuestros deseos, la relación no fluye con naturalidad.